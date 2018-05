Бой в новой весовой категории оказался сложным для Ломаченко. Его преимущество не было таким подавляющим, как в предыдущих поединках, когда соперники после избиения отказывались выходить на следующий раунд в середине боя.

После "разведки", которая продлилась пару раундов, Ломаченко начал прибавлять и набирать очки. Казалось, все идет к явной победе по очкам, либо нокауту от Василия в поздних раундах. Но в шестом раунде украинец нарвался на прямой удар от соперника и упал на настил ринга. Ломаченко сразу поднялся, но нокдаун ему был отсчитан, и хорошо, что через 20 секунд прозвучал гонг. Этот успех окрылил Линареса, который стал выигрывать раунды.

Но в десятом раунде Ломаченко провел серию ударов (апперкот, боковой) в голову соперника, затем провел силовой удар по печени, после чего Линарес опустился на колено. До окончания отсчета рефери венесуэлец не встал. Победа Ломаченко нокаутом в десятом раунде!

Бой Ломаченко – Линарес по раундам

1 раунд. Ломаченко занимает центр ринга, Василий выбрасывает легкие удары, которые идут в защиту Линареса. Хорхе очень быстрый. В середине раунда зажал рукой украинского боксера, а второй пробивает. Равный раунд, оба боксера пока "пристреливаются". Наш счет 10:10, хотя и не принято давать ничью

"Нужно "растянуть" Линареса", – говорит тренер и отец Анатолий Ломаченко, и советует Василию больше смещаться во время ударов.

2 раунд. Начал свои фирменные смещения Ломаченко, услышал отца. Линарес много промахивается, но и много попадает, в основном, по корпусу. Раунд за Ломаченко, он был точнее и лучше защищался. Наш счет: 20:19

В перерыве Ломаченко показал на правое плечо и на него команда украинского боксера положила мешочек со льдом.

3 раунд. Ломаченко снова прибавил в скорости. Линарес пытается тоже разворачиваться в ринге и действовать максимально быстро, но в этом компоненте он уступает Василию. Наш счет: 30:28

В перерыве Ломаченко советуют больше работать левой и атаковать после того, как "закрутит" соперника.

4 раунд. Ломаченко в центре ринга и выбрасывает намного больше ударов, чем Линарес, но боксер из Венесуэлы больше вкладывается, и, учитывая его вес, у него удары посильнее. Раунд за Ломаченко и, пожалуй, он пока лучший в этом поединке. Наш счет 40:37

5 раунд. Линарес зажимает руками соперника, за что получает, наконец, устное предупреждение от рефери. Затем рефери предупредил Линареса и за удар ниже пояса. Ломаченко пробивает в голову сопернику сразу после гонга. Раунд за Ломаченко, Наш счет 50:46

"Ты выцеливаешь, это видно, не нужно этого делать. Растягивай", – Анатолий Ломаченко.

6 раунд. Снова предупреждает рефери Линареса за удар ниже пояса. Нокдаун! Нарвался Ломаченко на встречный удар и упал на настил ринга. Сразу встал, но рефери отсчитал нокдаун. Наш счет: 58:56

7 раунд. Половину раунда Василий выжидал, будто восстанавливался, затем снова начал работать привычно. Но Линарес теперь в центре ринга и раунд за венесуэльцем. Наш счет: 67:66

"Линарес в основном пробивает справа, иногда пробивает левый боковой", – подсказывает отец Ломаченко.

8 раунд. Над левым глазом Линареса от ударов Ломаченко открылось небольшое рассечение. Ломаченко провел несколько хороших и точных серий. Соперника он не потряс, но раунд выиграл. Наш счет: 77:75

9 раунд. Ломаченко двигается не так активно, как в предыдущих боях и даже как в середине этого поединка. Линарес провел хорошую серию силовых ударов. Раунд за Линаресом. Наш счет: 86:85

"Следи за правой, концентрация!", – говорит Анатолий Ломаченко

10 раунд. НОКАУТ! Василий точно попал в Линареса и тот опустился на настил ринга. До окончания отсчета рефери Хорхе не встал!

После нокаута Линарес не встал. Фото: "Сегодня".

