Український боксер Василь Ломаченко знову став чемпіоном світу з боксу за версією WBA у легкій вазі. Про те, що пишуть про перемогу боксера на Заході повідомляє "Голос Америки".

"Василь Ломаченко просто не з цього світу", - пише TeamFA, британська спільнота, присвячена спортивним ставкам.

Vasyl Lomachenko is simply out of this world.

🥊 Amateur record: 396-1

🥇 2 x Olympic Champion

🏆 2 x World Amateur Champion

🏆 Wins his first world title after 3 pro fights

🏆 Becomes a 2 weight World Champion after 7 fights

👑 Becomes a 3 weight World Champion after 12 fights. pic.twitter.com/UhQvCiTGwq — Team FA (@TeamFA) 13 мая 2018 г.

"Ломаченко - мрія промоутера", - пише спортивний оглядач Люк Томас та додає: "Ось як народжуються зірки".

What a promoter's dream Lomachenko is.



Nearly perfect amateur. Double gold Olympic champ.



In 1st ESPN fight, scores TKO.



In 2nd ESPN bout, makes another double gold medalist quit.



In 3rd ESPN fight, gets pushed, then scores liver shot stoppage.



This is how stars are born. — Luke Thomas (@lthomasnews) 13 мая 2018 г.

"Є талант, а потім - Василь Ломаченко. У бойовому спорті, а може й у спорті в цілому, немає нікого з його комбінацією обдарованості, технічної майстерності та вміння розпізнавати та підлаштовуватись", - пише спортивний коментатор Патрік Вайман.

There's talent and then there's Vasyl Lomachenko. There's nobody in combat sports, maybe sports as a whole, with his combination of raw gifts, technical skill, and the ability to read and adjust. — Patrick Wyman (@Patrick_Wyman) 13 мая 2018 г.

Корреспондент та тему боксу та футболу сайту спортивної радіостанції talkSPORT Майкл Бенсон назвав цей бій "повною сенсацією".

👏👏👏 Utterly sensational fight. That’s what happens when promoters work together and enable the best to fight the best. Credit to Top Rank, Golden Boy and Teiken, but more importantly credit to Jorge Linares and Vasyl Lomachenko. #LinaresLoma — Michael Benson (@MichaelBensonn) 13 мая 2018 г.

Як повідомляли Українські Новини, після нокдауну Ломаченко переміг Лінареса нокаутом і завоював титул чемпіона світу WBA.

Ломаченко встановив новий чемпіонський рекорд.