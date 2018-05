Второй полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится в четверг, 10 мая, в 22:00. Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на телеканале UA: Первый, сообщает eurovision.ua.

Комментировать прямой эфир ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha. Видео с комментаторской студии будет транслироваться в прямом эфире на страницах UA: Евровидение и UA: Первый в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Первый. Кроме этого, во время трансляции вы сможете задать вопрос комментаторам в YouTube-чате.

Во втором полуфинале за победу будут бороться 18 участников. Последовательность выступлений такова:

1. Alexander Rybak (Норвегия) с песней "That's How You Write А Song"

2. The Humans (Румыния) с песней "Goodbye"

3. Sanja Ilić & Balkanika (Сербия) с песней "Nova deca"

4. Jessika feat. Jenifer Brening (Сан-Марино) с песней "Who We Are"

5. Rasmussen (Дания) с песней "Higher Ground"

6. Julia Samoylova (Россия) с песней "I Will not Break"

7. DoReDos (Молдова) с песней "My Lucky Day"

8. Waylon (Нидерланды) с песней "Outlaw in 'Em"

9. Jessica Mauboy (Австралия) с песней "We Got Love"

10. Ethno-Jazz Band Iriao (Грузия) с песней "For You"

11. Gromee feat. Lukas Meijer (Польша) с песней "Light Me Up"

12. Christabelle (Мальта) с песней "Taboo"

13. AWS (Венгрия) с песней "Viszlát nyár"

14. Laura Rizzotto (Латвия) с песней "Funny Girl"

15. Benjamin Ingrosso (Швеция) с песней "Dance You Off"

16. Vanja Radovanovic (Черногория) с песней "Inje"

17. Lea Sirk (Словения) с песней "Hvala, ne"

18. MELOVIN (Украина) с песней "Under the Ladder"

Как сообщали Українські Новини, российская делегация накануне песенного конкурса "Евровидение-2018" в португальском Лиссабоне 6 мая устроила акцию "Бессмертный полк", участники которой несли в частности флаги так называемых "ЛНР" и "ДНР". Возглавила акцию певица Юлия Самойлова, которая представляет РФ на "Евровидении".

Тем временем, 6 мая состоялась церемония открытия Евровидения-2018.