Другий півфінал Євробачення в Лісабоні відбудеться у четвер, 10 травня, о 22:00. Прямий ефір транслюватиметься на сайті Eurovision.ua, а також на телеканалі UA: Перший, повідомляє eurovision.ua.

Коментувати прямий ефір ведучий Євробачення-2017 Тимур Мірошниченко та представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha. Відео з коментаторської студії буде транслюватися в прямому ефірі на сторінках UA: Євробачення і UA: Перший в Facebook, а також на YouTube-каналі UA: Перший. Крім цього, під час трансляції ви зможете задати питання коментаторам в YouTube-чаті.

У другому півфіналі за перемогу змагатимуться 18 учасників. Послідовність виступів така:

1. Alexander Rybak (Норвегія) з піснею "that's How You Write А Song"

2. The Humans (Румунія) з піснею "Goodbye"

3. Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) з піснею "Nova deca"

4. Jessika feat. Jenifer Brening (Сан-Марино) з піснею "Who We Are"

5. Rasmussen (Данія) з піснею "Higher Ground"

6. Julia Samoylova (Росія) з піснею "I Will not Break"

7. DoReDos (Молдова) з піснею "My Lucky Day"

8. Waylon (Нідерланди) з піснею "Outlaw in 'Em"

9. Jessica Mauboy (Австралія) з піснею "We Got Love"

10. Ethno-Jazz Band Iriao (Грузія) з піснею "For You"

11. Gromee feat. Lukas Meijer (Польща) з піснею "Light Me Up"

12. Christabelle (Мальта) з піснею "Taboo"

13. AWS (Угорщина) з піснею "Viszlát nyár"

14. Laura Rizzotto (Латвія) з піснею "Funny Girl"

15. Benjamin Ingrosso (Швеція) з піснею "You Dance Off"

16. Vanja Radovanovic (Чорногорія) з піснею "Inje"

17. Lea Sirk (Словенія) з піснею "Hvala, ne"

18. MELOVIN (Україна) з піснею "Under the Ladder"

Як повідомляли Українські Новини, російська делегація напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2018" в португальському Лісабоні 6 травня влаштувала акцію "Безсмертний полк", учасники якої несли зокрема прапори "ЛНР" і "ДНР". Очолила акцію співачка Юлія Самойлова, яка представляє РФ на "Євробаченні".

Тим часом, 6 травня відбулася церемонія відкриття " Євробачення-2018.