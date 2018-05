Открытие международного песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году пройдет в Португалии 6 мая на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

43 страны подтвердили свое участие. Конкурсанты находятся в Лиссабоне и проводят подготовку к выступлениям уже с конца апреля. Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

Представителем Украины в этом году выступит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.

"Голубая дорожка" готова принять 43 делегации завтра. Вот эксклюзивный вид того, как все будет выглядеть", - написали в официальном Twitter-аккаунте конкурса 5 мая.

The #ESC2018 Blue Carpet is ready to host our 43 Delegations tomorrow. Here's an exclusive sneak peek of what it's going to look like. #AllAboard pic.twitter.com/rlWHeGUv8O