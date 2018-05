В Twitter рассказали, что система безопасности, которую он использует для кодирования и защиты паролей пользователей, является "отраслевым стандартом". Но из-за внутренней ошибки, система раскрывала пароли как простой текст для сотрудников внутри компьютерной сети компании. Ошибку уже устранили.

В компании уверяют, что после внутреннего расследования не нашли следов утечки. Тем не менее, компания попросила всех своих пользователей обновить пароль и установить двухфакторную аутентификацию.

Фото: ain.ua

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ