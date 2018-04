На данный момент неизвестно, кто нанес эти удары. По информации разных источников, это были США, Великобритания или Израиль. По информации сирийской газеты "Тишрин", было выпущено девять баллистических ракет.

Источники предполагают, что это могли быть США, Великобритания или Израиль. Погибли по меньшей мере 38 проправительственных военных. Еще 57 ранены. Иранское агентство ISNA заявил о гибели 18 иранских военных.

Стоит отметить, авиаудары спровоцировали землетрясение.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что взрывы вызвали землетрясение магнитудой 2,6 балла.

Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7