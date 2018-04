Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к американцам, сообщает CNN.

Как пишет ЕП, "в настоящее время проводится комбинированная операция с вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства", - сказал Трамп.

Генерал Джозеф Данфорд на брифинге в Пентагоне назвал три цели, по которым нанесли авиаудары:

- Научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия;

- Склад для хранения химического оружия к западу от города Хомс;

- Место хранения химического оружия и важный командный пункт, также вблизи Хомса.

США задействовали для авиаударов ряд самолетов, включая стратегические бомбардировщики В-1, а также по меньшей мере один военный корабль, который находится в Красном море.

Британское министерство обороны заявило, что присоединилось к союзникам для "точного удара по сирийским объектам, связанных с использованием химического оружия сирийским режимом против собственных людей".

