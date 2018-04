Наразі невідомо, хто завдав ці удари. За інформацією різних джерел, це були США, Великобританія або Ізраїль. За інформацією сирійської газети "Тішрін", було випущено дев'ять балістичних ракет.

Джерела припускають, що це могли бути США, Великобританія або Ізраїль. Загинули щонайменше 38 проурядових військових. Ще 57 поранені. Іранське агентство ISNA заявило про загибель 18 іранських військових.

Варто відзначити, авіаудари спровокували землетрус.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що вибухи викликали землетрус магнітудою 2,6 бала.

Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7