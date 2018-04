Парламентская ассамблея Совета Европы признала неконтролируемые Украиной территории Донецкой и Луганской областей находящимися под контролем России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передают Українські Новини.

"Только что ПАСЕ поддержала правки украинской делегации, первым автором которых имел честь быть я, к одному из докладов. Теперь оккупированная территория Донбасса описана в решении ПАСЕ не non-government controlled territories (неконтролируемые правительством территории), а territories under effective control by the Russian Federation (территории, контролируемые Россией)", - написал депутат.

Поправка украинской делегации в ПАСЕ принята в докладе "О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека".

Как сообщали Українські Новини, Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ в аннексированном Крыму.