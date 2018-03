Акционером Burger King в России стала кипрская Xomeric, связанная с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко. Об этом сообщает "РБК".

Отмечается, что в конце февраля 2018 года структура собственности головной для сети Burger King в России компании — Burger King Russia (Cyprus) Ltd - изменилась. Владельцем 16,62% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4 до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании.

Продавцом этого пакета выступила структура ВТБ. О предстоящей сделке ВТБ сообщил в своей последней опубликованной отчетности в феврале. "В прошлом году нами была достигнута принципиальная договоренность о продаже 16,62% акций (головной компании российской сети Burger King), - объяснял две недели назад представитель банка. - Данная сделка не была закрыта вплоть до настоящего момента, но мы планируем завершить ее в ближайшее время".

В пресс-службе ВТБ подтвердили "частичную продажу доли в компании".

После сделки с Xomeric структуре ВТБ принадлежит 19,98% Burger King Russia.

Новый крупнейший акционер Burger King в России связан с инвесткомпанией ICU, отмечает "Украинская правда".

Учредителем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах ICU Investment Management Ltd.

Представитель группы ICU отказался комментировать изданию связь между входящим в ее структуру фондом и российскими закусочными Burger King.

Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".

Совладельцем и председателем совета директоров группы была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

