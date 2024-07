Об этом сообщает Forbes.

Издание ссылается на опубликованные россиянами видео, снятые камерами разведывательных беспилотников, которые залетаю в глубокий тыл.

Последнее такое видео было опубликовано накануне. На нем российский дрон висит над аэродромом в Миргороде Полтавской области.

Операторы дрона заметили на земле как минимум шесть истребителей Су-27 Воздушных сил ВСУ. По ним была выпущена ракета из ракетного комплекса "Искандер".

В результате удара были якобы уничтожены два истребителя Су-27. Еще четыре самолета якобы получили повреждения.

There must be responsibility for chronically allowing such things to happen to Ukraine's air force.



Systemic negligence may get us all six feet under in this war. pic.twitter.com/MBp1kIzKQQ