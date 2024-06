Об этом сообщает Reuters.

Вооруженные военные на бронетранспортере протаранили вход в президентский дворец, но впоследствии отступили.

Мятежников возглавил генерал Хуан Хосе Зуниго, который недавно был лишен военного командования, и потребовал, чтобы войска демобилизовались.

Президент Боливии Луис Арсе осудил мобилизацию некоторых армейских подразделений во главе с опальным военным.

"Сегодня страна столкнулась с попыткой государственного переворота. Сегодня страна снова столкнулась с интересами, которые хотят, чтобы демократия в Боливии была прекращена. Боливийский народ сегодня призван. Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота в пользу демократии", - сказал он. он.

К 2025 году в Боливии запланированы выборы, на которых главным соперником Арсе станет левый экс-президент Эво Моралес. Конфликт между ними создает серьезный раскол в правящей социалистической партии. Моралес был отстранен от власти в 2009 году в результате массовых протестов, и некоторые не хотят его возвращения.

Bolivia coup attempt reportedly thwarted as citizens outnumber National Police and Military forcing them to withdraw from the Presidential Palace. pic.twitter.com/bFiiq8jkSc