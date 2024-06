Поделиться:













Скопировано



Через несколько дней премьеры второго сезона сериала "Дом Дракона" стало известно, что шоу продолжают на третий сезон.

Об этом сообщает The Verge.

Пока неизвестно, ни что будет в новом сезоне, ни когда он выйдет.

Премьера второго сезона сериала состоится 16 июня на стреминговой платформе HBO Max.

Напомним, действия спин-оффа "Игры престолов" происходят за 200 лет до начала истории Старков и Ланистеров. Сериал сосредоточен на борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Как сообщали Українські Новини, шоуранеры второго сезона сериала "Дом дракона" пообещали, что у шоу будет эпизод, который попытается превзойти по жестокости кровавую сцену Красной свадьбы из "Игры престолов". Предварительно эпизод называется "Кровь и Сыр" (Blood and Cheese).

Стриминговый сервис Max представил новый трейлер, посвященный драконам из вселенной сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), накануне премьеры второго сезона шоу "Дом дракона" (House of the Dragon).

Ранее первый 10-серийный сезон "Дома Дракона" вышел на экраны с 21 августа по 23 октября 2022 года. Его продлили на второй сезон только через неделю после премьеры, собравшей рекордные для HBO рейтинги. Таким образом, второй сезон стартует менее чем через два года после первого.