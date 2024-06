Об этом сообщает The War Zone.

На снимках видно, что на аэродроме стоит несколько самолетов, похожих на Су-57. А на бетоне рядом с ними следы взрыва и пожара. Один из таких следов выглядит как обгоревшая дыра от взрыва.

"Как и на снимке ГУР, на нем видны обгоревшие следы и небольшая воронка слева от кабины среднего самолета. Как мы отметили вчера, взрыв и особенно шрапнель от столь близкого взрыва, скорее всего, проделали бы в самолете дыры и причинили бы другие повреждения", — говорится в сообщении.

На снимке от 7 июня перед атакой на перроне слева от самолета видна небольшая обесцвечивание, но нет следов ожогов или кратеров. На перроне также нарисован силуэт Су-57, который россияне использовали, пытаясь сорвать украинские ударные операции.

У других двух самолетов следов пожара нет.

We got new images from @Maxar of the Su-57 Budanov told me was damaged in a Ukrainian drone attack. They show two other Felons as well, These wider before and after views offer much more context and opportunity for comparative analysis.https://t.co/wYVZfU2LK2