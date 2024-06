Поделиться:













Скопировано



Издатель Annapurna Interactive анонсировал новую приключенческую игру Mixtape. В записи саундтреков к ней примут участие такие звезды как Игги Поп, Joy Division, The Smashing Pumpkins, Devo, Roxy Music, Lush, Siouxsie and the Banshees. Трейлер игры был опубликован на странице XBOX на Youtube.

Как отмечают авторы, Mixtape - это видеоигра в духе Life Is Strange, вдохновленная ностальгией фильмов о взрослении. Главные герои - трое подростков, которые отправляются в очередное приключение перед окончанием школы под «саундтреки поколения».

"По дороге на их последнюю совместную вечеринку идеально подобранный плейлист уносит персонажей в призрачные воспоминания. Переживайте разнообразные эпизоды, раскрывающие ключевые моменты, которые их сформировали. Это лучшие хиты подростковой дружбы, от первого поцелуя до последнего танца", — говорится в описании игры.

Производством игры занимается студия Beethoven & Dinosaur, которая создала платформер The Artful Escape - лауреата премии BAFTA в 2022-м. Проект выйдет в 2025 году на PC и Xbox Series, а также с первого дня будет доступен в каталоге Game Pass.

Как сообщалось ранее, на новую игру от создателей Days Gone уже потрачено более четверти миллиарда долларов. Геймдиректор Days Gone Джефф Росс, который с 2020 года не работает в Bend Studio, рассказал о приблизительной стоимости следующего тайтла студии, отметив, что сделать продолжение Days Gone было бы дешевле.