Геймдиректор Days Gone Джефф Росс, который с 2020 года не работает в Bend Studio, рассказал о примерной стоимости следующего тайтла студии, отметив, что сделать продолжение Days Gone было бы дешевле. Об этом он написал на своей странице в Х (Twitter).

Росс пишет, что Sony потратила на игру уже по меньшей мере $250 миллионов долларов. Геймдиректору эта цифра кажется "сумасшедшей". Особенно учитывая, что издатель не захотел разрабатывать сиквел Days Gone, который обошелся бы, по словам бывшего работника студии, в $150 миллионов, что примерно соответствует бюджету первой игры.

При этом, Джефф Росс отметил, что не знает какой именно проект разрабатывают его бывшие коллеги.

"Что бы это ни было, они потратили на это по меньшей мере четверть миллиарда долларов. Я не бизнесмен, но это безумие, учитывая тот факт, что Sony не хотела финансировать продолжение DG по выгодной базовой цене в сто пятьдесят миллионов", — написал Росс.

Ранее Росс заявлял, что руководители Sony, включая нового главу PlayStation Германа Хульста, никогда не были фанатами Days Gone. И это одна из причин, почему, по его мнению, экшен не получит продолжения. Другой причиной он назвал портфолио PlayStation: у компании уже есть более успешная серия о существах, похожих на зомби (The Last of Us).

Если данные Росса правдивы, то производство нового тайтла Bend Studio обошлось Sony дороже, чем, например, God of War Ragnarök (200 миллионов).

О следующей игре Bend Studio пока нет конкретных данных, но в марте текущего года студия открыла вакансию проджект-менеджера. В 2022 году в Bend Studio сообщали, что работает над тайтлом с мультиплеером и развивает системы открытого мира Days Gone.

