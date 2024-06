Разработчики планируют развивать Bodycam в раннем доступе в течение шести-двенадцати месяцев. Уже сейчас шутер поддерживает режимы Deathmatch (до 10 игроков в матче), Team Deathmatch (5х5) и режим Body Bomb (5х5). Однако в дальнейшем список пополнится новыми типами режимов.

Bodycam разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Шутер стилизован под запись с нательной камеры реального бойца. Из-за этого лица союзников скрыты цензурой, а во время смерти сигнал связи с камерой теряется.

Также Reissad Studio презентовали трейлер, где можно увидеть перестрелки от первого лица под задорную музыку.

🛑 Bodycam will be releasing publicly in early-access on Steam on June 7th, 11 PM UTC!



🔫 Our second public playtest is also live right now



