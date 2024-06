Розробники планують розвивати Bodycam у ранньому доступі протягом шести-дванадцяти місяців. Уже зараз шутер підтримує режими Deathmatch (до 10 гравців у матчі), Team Deathmatch (5х5) та режим Body Bomb (5х5). Однак надалі список поповниться новими типами режимів.

Bodycam розробляється на рушії Unreal Engine 5. Шутер стилізований під запис із натільної камери реального бійця. Через це обличчя союзників приховані цензурою, а під час смерті сигнал зв'язку з камерою втрачається.

Також Reissad Studio презентували трейлер, де можна побачити перестрілки від першої особи під завзяту музику.

