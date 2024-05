Поделиться:













Скопировано



Гран-при Монако "Формулы-1" началось с большой аварии: на первом же круге сразу три болида, включая один "Ред Булл", попали в крупную аварию.

За трансляцией можно было наблюдать онлайн.

На узкой трассе в Монте-Карло мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес задел сначала болид команды "Хаас" Кевина Магнуссена, а затем ограждение. Машины столкнулись и устроили большую аварию. Затем в болид "Ред Булл" влетел другой пилот "Хааса" Нико Хюлкенбер.

В результате происшествия машина Переса получила значительные повреждения, и он оставил соревнования. Также оба "Хааса" досрочно завершили гонку.

На трассе вывесили красные флаги, что означает полную остановку гонки, чтобы очистить трассу от обломков. Спустя примерно полчаса гонку продолжили.

Rewind to the first lap before the red flag ⏪

The Alpine drivers make contact and Ocon takes flight at Portier! Both drivers have made it back to the pit lane #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/uDApxbVRnu — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Cranes lifting cars, marshals clearing the track



The clear up continues#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/heuNuToKYN — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

В результате гонку выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, который как раз родом из Монако. Обычно гонщики не выигрывают гонки на Западе, откуда они родом. Победу он отпраздновал прыжком в море..

There’s only one way to celebrate in Monaco! 🏊



And @Charles_Leclerc wasn’t waiting for Fred to decide! 😂 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/yZcptCxEfN — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 26, 2024

Напомним, на прошлой неделе британский гонщик Формулы-1 Джордж Рассел сел за руль старинного гоночного автомобиля Mercedes, сто лет назад принимавшего участие в одной из первых автомобильных гонок — Targa Florio в Италии. Сто лет назад Mercedes выиграл эту гонку, поэтому в 2024 году именно пилота команды Mercedes наградили престижной премией имени Лоренцо Бандини за особые достижения в автоспорте.