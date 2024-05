Поделиться:













Сборник Louis in London всемирно известного джазового музыканта Луи Армстронга, который ранее не издавался, выйдет на лейбле Verve Records 12 июля.Релиз содержит выступление артиста на BBC 2 июля 1968 года, сообщает The Guardian.

Среди прочего, в 13-трековую пластинку войдут записи таких песен, как The Bare Necessities, Mack the Knife, Hello, "Dolly!", (Back Home Again) In Indiana, You'll Never Walk Alone и What a Wonderful World.

Концерт на BBC стал для Армстронга, который умер в 1971 году, последним большим шоу. Получив копию альбома, исполнитель прикрепил к коробке с кассетой записку со словами: "Для фанатов".

Луи Армстронг - американский джазовый музыкант, трубач и вокалист, в США известен как король джаза. Стал одним из самых популярных исполнителей джаза в XX веке.

