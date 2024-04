В новый мини-альбом Сержа Танкяна войдет неизданная песня System of a Down

Серж Танкян (System of a Down). Фото: Depositphotos

Лидер ню-метал-коллектива System of a Down Серж Танкян заявил, что в его будущем мини-альбоме Foundation появится трек "из ранних времен" группы, который никогда ранее не выпускался, сообщает издание Louder.

В интервью музыкант рассказал, что к выпуску ретроспективной пластинки его подтолкнуло написание "случайно вылупившихся" философских мемуаров - книги Down With the System, релиз которой запланирован на 14 мая текущего года.

Несколько песен из EP были написаны во время работы Танкяна над первым сольным лонгплеем Elect The Dead, который вышел в 2007 году, но не подошли для него.

Серж также отметил, что название Foundation (с англ. "Основа") выбрано потому, что эти композиции - "фундамент его музыкальной жизни". По словам артиста, для альбома уже было снято пять видеороликов (по количеству треков). Релиз запланирован на сентябрь.

