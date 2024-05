Зрители недовольны несоответствием внешности Элли во втором сезоне The Last of Us (Одни из нас)

В сети появились кадры со съемок второго сезона сериала "Одни из нас" (The Last of Us). На них показаны главные героини нового сезона - Элли и Дина в исполнении Беллы Рамзи и Изабелы Мерсед соответственно. Фото опубликованы пабликом DumTheBomb в X (Twitter).

В комментариях к сообщению многие поклонники франшизы отмечают, что внешность исполнительницы роли главной героини не соответствует возрасту персонажа, которого она играет. Дело в том, что на момент событий The Last of Us:Part 2 (сериал сделан по мотивам одноименной видеоигры) Элли уже 19 лет, и по персонажу видно, что она много лет прожила в условиях зомби-апокалипсиса.

Белла Рамзи и Изабела Мерсед. Фото: DomTheBomb

Белла Рамзи, несмотря на новую прическу, по-прежнему выглядит как школьница. И этот факт очень расстроил часть пользователей.

"Извините, но Белла выглядит точно так же, как в сезоне 1. Нам нужна была актриса постарше для сезона 2, в играх Элли выглядит совсем другой", — пишет в комментариях пользователь по имени Алекс Веласкес.

Другие пользователи шутят, припоминая приключения, с которыми героине придется столкнуться в новом сезоне.

"Это та Элли, которая собирается убить лесной культ, сражаться с гигантским изуродованным пациентом 0, инфицированным в подвале больницы, преследовать и бить одну из голов Эбби свинцовой трубой, драться с Эбби впервые, расстрелять комплекс в Калифорнии где Эбби держат в плену, а затем снова драться с Эбби? .... Хорошо", — иронизирует пользователь Жезе Орнелас.

Некоторые из читателей отмечают, что рады, что историю узнали из игры, а не из сериала.

"Я рад, что первым увидел эту Дину", — написал Джастин Лю, добавив изображение Элли из игры.

I’m glad I saw this Dina first. pic.twitter.com/Xfl2b6srDm — Justin Luo (@justinphotomode) May 12, 2024

Как сообщалось ранее, уже подтверждено, что роль Эбби досталась 27-летней американской актрисе Кейтлин Девер, а звезда сериала "Ссора" Янг Мазино сыграет Джесси.

Релиз второго сезона сериала ожидается в 2025 году.