Изабела Мерсед и Дина из игры "Last of Us 2". Фото: Getty/Naughty Dog

В преддверии начала съемок второго сезона сериала "Одни из нас" (The Last of Us Part) от Netflix, появляется все больше информации об актерах, вовлеченных в процесс. Так стало известно, что Изабела Мерсед сыграет Дину партнершу Элли. Об этом сообщает Variety.

Шоураннеры сериала Крейг Мезин и Нил Дракман описывают Дину как "свободную духом, чья преданность Элли будет испытана жестокостью мира, в котором они живут".

Дина является одним из ключевых персонажей в игре The Last of Us Part 2, поэтому, вероятно, в сериале ее роль также будет большой.

"Дина - теплая, блестящая, дикая, смешная, моральная, опасная и мгновенно влюбляет в себя. Можно вечно искать актера, который бы с легкостью воплощал все это, а можно сразу найти Изабелу Мерсед. Мы очень гордимся тем, что она присоединилась к нашей семье, - заявил шоураннер и сценарист Крейг Мейзин.

Изабела Мерсед является актрисой и певицей, она появилась в фильмах "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Мадам Паутина".

Как сообщалось ранее, съемки второго сезона сериала должны начаться 12 февраля. Также известно, что этот сезон "Последних из нас" будет основан на сюжете игры The Last of Us Part 2, хотя неизвестно, полностью ли он адаптирует игру, или только частично, а зрители получат продолжение в виде следующих сезонов.

Кроме того, уже подтверждено, Белла Рамзи и Педро Паскаль вернутся к своим ролям Элли и Джоэла.

Также накануне стало известно, что роль Эбби досталась 27-летней американской актрисе Кейтлин Девер, а звезда сериала "Ссора" Янг Мазино сыграет Джесси.

Релиз сериала ожидается в 2025 году на Netflix.