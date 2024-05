Об этом сообщил европейский обозреватель "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Белый дым! Послы ЕС согласовали последний шаг — направление арестованных сверхдоходов от активов РФ, которые заморожены в ЕС, Украине", — написал Йозвяк в социальной сети X (ранее Twitter).

White smoke! EU ambassadors have agreed the final step - sending the seized windfall profits of 🇷🇺state assets that are frozen in the 🇪🇺 to 🇺🇦