Про це повідомив європейський оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Білий дим! Посли ЄС погодили останній крок — направлення заарештованих надприбутків від активів РФ, які заморожені в ЄС, Україні", — написав Йозвяк у соціальній мережі X (раніше Twitter).

White smoke! EU ambassadors have agreed the final step - sending the seized windfall profits of 🇷🇺state assets that are frozen in the 🇪🇺 to 🇺🇦