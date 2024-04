Поделиться:













Основатель студии Dragami Games Йосими Ясуда намекнул на то, что полноценная презентация ремастера игру Lollipop Chainsaw - Lollipop Chainsaw RePOP состоится уже в скором времени, сообщает VGC.

Конкретная дата релиза названа не была, однако вряд ли ее придется ждать долго, поскольку сам релиз ремастера запланирован на лето 2024 года. Ёсими Ясуда, со своей стороны, призвал подготовиться к "возвращению легендарного охотника на зомби Джульет", главной героини игры.

Есть большая вероятность того, что презентация состоится в рамках Summer Game Fest, который состоится 8 июня 2024 года.

В то же время стоит напомнить, что несмотря на то, что в разработке ремастера приняла участие художница оригинальной Lollipop Chainsaw, над созданием Lollipop Chainsaw RePOP не работал креативный директор оригинала Suda51, равно как и сценарист оригинала Джеймс Ганн ("Стражи галактики").

