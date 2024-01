Ремастер - лучший способ познакомить с игрой новых игроков - разработчик The Last of Us Part II

Руководитель разработки ремастера видеоигры The Last of Us Part II (Одни из нас Часть 2) от студии Naughty Dog Мэттью Галлант рассказал о том, почему компания решила делать ремастер второй части игры всего через несколько лет после релиза, сообщает VGC.

Мэттью Галлант отметил, что не понимает некоторых опасений по поводу ремастера и считает его лучшим способом познакомиться с игрой - особенно для новых поклонников франшизы. В то же время он признает, что идея перевыпустить игру с некоторыми изменениями может нравиться не всем.

"Не понимаю некоторых возмущений по поводу содержания ремастера The Last of Us Part II. Это лучший способ пройти игру. Если вы новый владелец PlayStation и не знакомы с франшизой, то нам хочется, чтобы вы получили наилучший опыт со всеми "фишками" PS5. Мне кажется, что есть люди, которых восхищает идея версии для PlayStation 5. Я также говорю за себя и рад, что нам удалось дать ее фанатам. Но если не всем нравится идея, то это нормально", — заявил геймдиректор Naughty Dog.

Галлант также отметил, что "скачок" между оригинальной The Last of Us Part II и ремастером можно сравнить с тем, что был между The Last of Us на PS3 и The Last of Us Remastered для PS4. В версии для PS5, по его словам, авторы улучшили качество всего, пусть изменения бросаются в глаза и не всегда.

Самому разработчику больше всего нравится добавление в игру тактильной отдачи от геймпада DualSense - с ее помощью игроки смогут почувствовать даже капли дождя.

"Мне очень нравится контроллер DualSense, мне очень нравятся тактильные ощущения, и, для контекста, мы в команде дизайнеров были авторами грохота в наших предыдущих играх. Грохот - отличный инструмент, но он очень обобщенный, это тупой инструмент. По сути, это маленький двигатель. Вы можете выбрать, как быстро он будет вращаться, но это почти все. В нем было много хитростей, попыток синхронизировать действие на экране с грохотом. Тактильные ощущения бывают мгновенными, они могут быть очень тонкими, а могут быть почти незаметными, как когда вы гладите собаку в Джексоне. Вы, конечно, заметите когда раздаются взрывы и перестрелки, но мы всегда хотели, чтобы вы заметили дождь в Сиэтле", — рассказал Мэттью Галлант.

Как сообщалось ранее, видеоигра The Last of Us вошла в десятку игр, которые игроки со всего мира чаще всего искали в гугле в 2023 году.