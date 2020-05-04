"Епіцентр" - один з найбільших торгових магазинів і найбільший будівельний магазин, який продовжив свою роботу під час карантину, в той час як невеликі магазини закрилися і переживають кризу. При цьому, "Епіцентр" є не просто магазином, а мережею торгових центрів. Чи не це є чистим проявом монополії? Чи справедливо це?

Про справедливість, порушення правил і звинувачення - в бліц-інтерв'ю "Українських новин" з заступником генерального директора, директором по роздрібній торгівлі "Епіцентр К" Володимиром Гончаровим.

Було багато заяв щодо того, що в деяких магазинах "Епіцентру" попри обмеження продовжували працювати усі відділення. Як ви можете це пояснити? Чи були такі факти? З чим вони пов’язані?

З початку введення карантину мережа господарських магазинів "Епіцентр" виконує соціальну місію та забезпечує населення товарами першої необхідності.

Ми дотримувались та дотримуємось постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року та роз’яснень до неї. У вільному продажі представлено лише асортимент, який визначено урядом як товари першої необхідності: медичні вироби, засоби індивідуального захисту та дезінфекції, засоби гігієни, медичні прилади (засоби кварцювання та знезараження повітря), харчові продукти, деталі та приладдям для транспортних засобів, засоби зв’язку та телекомунікацій, дитяче харчування та товари для дітей, пестициди, агрохімікати, насіння та садовий матеріал, товари для тварин.

Інші відділи у магазинах "Епіцентр" закриті, повний асортимент доступний при замовлені в інтернет-магазині epicentrk.ua.

До всіх директорів та персоналу магазинів доведені обмеження щодо торгівлі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція склала 29 адмінпротоколів щодо порушень правил карантину "Епіцентром". Чого стосуються ці протоколи?

З початку введення карантину нашу компанію перевіряли 320 разів. Відносно наших працівників за весь час складено 34 протоколи. Лише за вчорашній день було 46 перевірок та складено 4 протоколи.

Рішення за цими протоколами приймає суд. На даний час у суди передано 12 протоколів, які були складені раніше. Рішення за судами.

Ми попередили керівництво магазинів про необхідність дотримуватися встановлених обмежень.

"Епіцентр" - найбільший будівельний магазин і він продовжив працювати під час карантину. Чи ви вважаєте це справедливим, в той час як менші будівельні магазини закриті? Адже це неконкурентно, це прояв монополії.

По-перше, ми вже давно не є будівельним магазином. У нашій мережі представлено понад 450 тис. найменувань товарів, з яких 50 тис. – це товари першої необхідності. Доля будівельних матеріалів в мережі складає лише 6,9% - що, наразі, менше долі побутової хімії.

По-друге, ми завжди дотримувалися позиції, що працювати мають усі магазини, які забезпечують населення побутовими товарами, за умови, що ці заклади торгівлі зможуть забезпечити суворе дотримання заходів санітарно-гігієнічного контролю. Чимало малих та середніх підприємців, що є виробниками побутових товарів, окрім того, що мають власні магазини, також постачають товари до мережі "Епіцентр". Тому ми зацікавлені в тому, щоб вони не втрачали обсягів та працювали.

Які обмеження щодо продажу товарів діють наразі? Що змінилося в останні дні, коли розпочався цей скандал?

У нашій роботі не відбулося ніяких змін. "Епіцентр" працював та працює виключно у межах чинного законодавства.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко говорив, щовлада закривала "Епіцентр" у місті, але через день він відкрився. Чому його відкрили? Чиє це було рішення?

Рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради №256 від 18.03.2020 року було внесено зміни до постанови №243, згідно з якими магазину "Епіцентр" було дозволено працювати та забезпечувати мешканців Черкас товарами першої необхідності, за умови дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм. Ніхто магазин "Епіцентр" у Черкасах не закривав. І, якзазначав мер Черкас, він особисто купуваву "Епіцентрі" товари. Але купував він їх в інтернет-магазині epicentrk.ua та забирав у Центрі видачі онлайн-замовлень у магазині "Епіцентр". Ми маємо чеки, які це підтверджують.