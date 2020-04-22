Реформа жилищно-коммунальной сферы предусматривает, что жители многоквартирных домов могут выбирать модель договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (за исключением услуг по электроснабжению и поставке природного газа). Потребителям на выбор предлагается заключить индивидуальный или коллективный договор, объединения совладельцев многоквартирных домов могут выбрать договор с ОСМД как коллективным потребителем.

Предельный срок, до котрого нужно было определиться с моделью, по разным причинам переносится уже дважды. При этом новые договоры фиксируют не только распределение прав и обязанностей между потребителями и исполнителями услуг, но и тарифы на услугу, которые в ряде случаев являются предметом согласования позиций сторон этих договоров. Таким образом, перенос предельного срока выбора модели договорных отношений означает консервацию тарифов на услуги, которые по состоянию на текущий момент уже могут быть неактуальными.

О проблемах, которые может спровоцировать решение об отсрочке окончательного перехода на новые модели договорных отношений в сфере коммунальных услуг, Українські Новини поговорили с руководителем Офиса поддержки и внедрения реформ при Министерстве развития общин и территорий (RST) Юлией Перчук.

1 мая 2020 заканчивался срок для выбора модели договоров о предоставлении коммунальных услуг, предусмотренный начатой в 2017 году реформой ЖКХ. Однако он был перенесен на 5 месяцев после завершения мероприятий по борьбе с коронавирусом. Чем вызвана такая необходимость?

В Украине около 180 000 многоквартирных домов (на контролируемой территории), 80% которых построены еще в Советском Союзе. Реформа ЖКХ в первую очередь должна была коснуться жителей многоквартирных домов, а это около половины украинцев. Сначала закон обязывает к 1 мая 2019 года всех выбрать новые условия договора с исполнителем коммунальных услуг (водоканалом, теплоснабжающей организацией, поставщиком горячей воды). Суть изменений - тема для отдельного разговора, так как ряд его положений является достаточно дискуссионными. Впоследствии эту норму перенесли на 1 мая 2020 года. А теперь минимум на октябрь.

Обязательные требования - решение совладельцев (а для этого нужно провести собрание в многоквартирном доме) и договор в письменной форме. Однако массовых собраний и перехода на новые договоры не произошло. Это объясняется тем, что у нас лишь небольшая часть многоквартирных домов имеет опыт самоорганизации – мы имеем ОСМД только в одной шестой всех домов.

1 мая исполнители услуг смогли бы самостоятельно отправлять письменные договоры потребителям и тем самым ускорить переход на новые формы договоров. Однако вряд ли это было бы массовым. Организовать печать и отправку новых договоров при "старых" тарифах предприятиям было трудно. Поэтому предприятия ожидали, что будет принят законопроект №2458, который позволил бы просто размещать текст договора на сайте предприятия или органа местного самоуправления (как это было раньше), а не рассылать договоры потребителям.

Чем опасна отсрочка предельного срока выбора модели договорных отношений между совладельцами многоквартирного дома и компаниями-исполнителями коммунальных услуг для самих компаний?

До подписания новых договоров исполнители услуг обязаны предоставлять услуги по "старым" договорам и тарифам. Изменять эти тарифы по старым договорам запрещает закон, поэтому правительство и вынуждено вводить странные нормы вроде предоставить право теплоснабжающим предприятиям делать потребителям скидку в связи с уменьшением цены газа.

Тарифы на отопление - это не только стоимость газа. В тариф входит электрическая энергия, зарплата работников. Так же как и с тарифом на водоснабжение. Стоимость электрической энергии для предприятий выросла почти вдвое, так же увеличен размер минимальной заработной платы, соответственно "старый" тариф является убыточным. Поэтому средств на замену и ремонт сетей нет.

Мы в очередной раз законсервировали проблемы в ЖКХ и вопросы развития и обновления систем вообще не поднимается. При таких условиях надежда - на органы местного самоуправления, которые деньги налогоплательщиков будут направлять на выплаты зарплат работникам предприятий, оплату энергоносители, латание сетей. Это минимум, необходимый для того, чтобы удержать предприятия в рабочем состоянии, чтобы в кранах не исчезла вода, а в квартирах было тепло в следующем отопительном периоде.

Какие опасности таят в себе изменения в законодательстве для потребителей?

Часто предприятия ЖКХ называют предприятиями критической инфраструктуры. Ограничения карантина никак не повлияли на работу предприятий, их сотрудники ежедневно работают, независимо от ограничений. Более того, бесперебойность и качественность услуг стала необходимой.

Но отсутствие достаточного финансирования ставит под угрозу предоставление услуг бесперебойно и качественно, как того требует закон. Изношенные сети рано или поздно заканчиваются авариями и прорывами в сетях.

Пандемия пройдет, а старые проблемы останутся. Поэтому очень важно поддержать предприятия сейчас и своевременно рассчитываться за услуги. Тем более это можно сделать онлайн, не выходя из дома.

Смогут ли предприятия коммунального хозяйства рассчитывать на помощь со стороны органов местного самоуправления с учетом принятых мер по противодействию последствиям распространения COVID-19?

Местные бюджеты несут дополнительные расходы по борьбе с распространением коронавируса, кроме того, в связи с "налоговыми каникулами" еще и снизились поступления. Поэтому при таких обстоятельствах финансовая ситуация является крайне сложной.

Смогут ли совладельцы уже сейчас выбирать себе модель договорных отношений и переходить на новые условия предоставления коммунальных услуг в условиях карантина?

Законодательство, регулирующее принятие решений многоквартирным домом, предусматривает письменные формы и непосредственное участие в собрании. Часть экспертов считает, что можно использовать квалифицированный электронной подписью и проводить собрания онлайн, хотя это прямо и не предусмотрено законодательством. Пока судебных прецедентов по таким мероприятиям нет, поэтому сложно гарантировать отсутствие рисков.

Очевидно, что сложность процедур проведения собрания, создания ОСМД и принятия решений является одной из преград для качественного управления многоквартирным домом. Поэтому законодательное регулирование требует изменений и внедрения новых инструментов, чтобы облегчить процедуры проведения собраний, принятия решений. В то же время следует помнить о необходимости защиты прав всех совладельцев и предотвращения манипуляций. Сейчас Минрегион и команда RST работают над соответствующими предложениями.

Что точно могут сделать совладельцы в условиях карантина - провести подготовительные работы, ознакомиться с условиями договоров и обсудить в чатах с соседями свой выбор.

Как отразится на исполнителях услуги ситуация, когда одна часть потребителей будет получать услугу по новым договорам, а вторая - на старых условиях?

Такая ситуация уже есть в некоторых городах Украины, и на самом деле она непонятна для потребителей. Ведь одно из главных требований любого потребителя - понятный и прозрачный счет. Поэтому это еще больше запутывает людей и демотивирует платить. А это может привести к падению уровня расчетов за потребленные услуги.

Какова вероятность того, что в отопительный сезон 2020/2021 годов Украина войдет не подготовленной должным образом?

Последние 20 лет у нас менялось все, кроме ЖКХ. И мы пользовались остатками крепости давно построенной критической инфраструктуры. Мы строили спортивные площадки, а не заменяли сети. Поэтому инфраструктура крайне изношенная и нуждается в замене. Без дополнительного финансирования и при консервации имеющихся проблем нас ждут фонтаны горячей воды и другие бонусы изношенной инфраструктуры.

Как правительство и парламент могут помочь ситуации, которая уже сложилась?

По моему мнению, в первую очередь нужно обеспечить все многоквартирные дома услугой по управлению. Сейчас в Украине около 43% домов, где эту услугу предоставляют еще старые ЖЭКи по непонятным тарифам. (Совладельцы многоквартирных домов должны выбрать способ управления домом, наняв управляющую компанию либо самостоятельно, создав ОСМД. В домах, которые обслуживаются ЖЭКами, тарифы на управление не изменяются с июня 2018 года, поскольку органы местного самоуправления утратили право изменять эти тарифы - прим. УН)

С другой стороны, нужно провести работу над ошибками и создать условия для как минимум безубыточной деятельности предприятий, а с другой - дать удобные и простые инструменты для жителей. Для совершенствования правил игры необходимо пересмотреть регулирование, а это совместная работа парламента и правительства. Ведь многие вопросы можно урегулировать только с помощью законов, а законы не могут работать без подзаконных нормативно-правовых актов.