Бюджетний комітет Верховної Ради 11 квітня затвердив доопрацьований проект змін до Закону "Про державний бюджет на 2020 рік", який парламент провалив 30 березня. Очікується, що депутати знову спробують актуалізувати тему бюджету в понеділок 13 квітня. Порівняно з запропонованим 30 березня варіантом пропонується збільшити як доходи, так і витрати держбюджету на однакову суму - 3,198 млрд гривень. Доходи - з 972,636 млрд гривень до 975,834 млрд, видатки - з 1 263,226 млрд гривень до 1 266,424 млрд. Таким чином розмір дефіциту держбюджету залишився незмінним порівняно з попередньою редакцією -298,404 млрд гривень або 7,5% ВВП. У доопрацьованому документі збільшено розмір перерахувань НБУ до держбюджету - на 2,013 млрд гривень до 42,722 млрд. Також було внесено ще низку змін до тексту самого закону - кошти Фонду боротьби з коронавірусом дозволили направляти на виплату допомоги сім'ям загиблих медиків, розширено перелік осіб, з обмеженням зарплати на період карантину 10 мінімальними зарплатами (додані народні депутати, судді, в тому числі і КС, члени Вищої ради правосуддя, ВККС, прокурори, співробітники НБУ, керівники і члени спостережних рад держкомпаній всім, чия зарплата регулюється спеціальними законами. Крім цього, майже вдвічі збільшено видатки на реструктуризацію вугільної галузі - з 1,962 млрд до 3,562 млрд грн., і на ДФС, яка перебуває в стані ліквідації - з 473 млн грн. до 927 млн грн. За ДФС, за неофіційною інформацією, збільшення відбулося для забезпечення роботи податкової міліції. При цьому, фонд боротьби з коронавірусом скоротився майже в півтора рази - до 65 млрд гривень, але ці кошти безпосередньо спрямовані МОЗу для доплат медикам і Мінсоцполітики для доплат пенсіонерам. Про останню версії змін до бюджету, яку готував профільний комітет Верховної ради разом з урядом, Українським Новинам розповів секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль. Він назвав підготовлений документ - бюджетом невизначеності. Повну версію інтерв'яю читайте російською мовою.