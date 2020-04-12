Заступник гендиректора "Епіцентр К": Якщо у вас електрика згорить, або зірве кран, що ви повинні робити? Життя ж не зупиняється

Заступник гендиректора "Епіцентр К": Якщо у вас електрика згорить, або зірве кран, що ви повинні робити? Життя

Українські Новини

8 квітня Кабінет Міністрів заявив про внесення змін до постанови про запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, йшлося про дозвіл роботи закладів торгівлі будівельними матеріалами. Щоправда, вже наступного дня він уточнив перелік об’єктів, виключивши з нього такі заклади. Тож, мережа торговельних центрів "Епіцентр К" поки що не може повернутися до повноцінної роботи, адже, у зв’язку з введенням карантину, вона обмежила продаж таких великих груп товарів, як, наприклад, меблі, будівельні матеріали, – тепер їх можна купити лише в онлайн-магазинах "Епіцентру". Зараз магазини продають побутові товари першої необхідності, продукти харчування, побутову хімію, маски і дезінфектори, а ось спеціалізацію мережі – будівельні матеріали – ви можете придбати тільки онлайн. Але з можливістю самовивозу з магазину.

"Українські Новини" поговорили із заступником генерального директора, директором з роздрібної торгівлі "Епіцентр К" Володимиром Гончаровим про діяльність торговельного гіганту під час карантину.

Які заходи санітарно-гігієнічного контролю були введені у мережі "Епіцентр К"?

Ми з першого дня епідемії коронавірусу дуже серйозно поставилися до рекомендацій МОЗ та запровадили у магазинах "Епіцентр" безпрецедентні заходи безпеки. Я навіть надсилав голові Держпродспоживслужби відео, як ми проводимо санобробку торговельного обладнання. Він сказав, що ми робимо все правильно.

Якщо говорити про конкретні заходи безпеки, що ми запровадили, то це, по-перше, контроль кількості людей у наших магазинах з розрахунку одна людина на 10 кв. м. На вході ми рахуємо людей і якщо кількість більша – обмежуємо вхід. Крім того, проводимо температурний скринінг абсолютно всім відвідувачів.

Температурний скринінг персоналу проводимо двічі на день та записуємо показники в журнал. Робимо це, щоб постійно слідкувати за самопочуттям співробітників.

Крім того, ми забезпечили всі прикасові зони, інфоцентри у відділах, санвузли та входи засобами для дезінфекції рук. Також проводиться санітарна обробка всіх торгових приміщень. Вологе прибирання зі спецзасобами триває протягом всього дня. Підлогомийні машини не зупиняються – одна поїхала, інша приїхала. Також проводимо санітарну обробку кошиків та візочків для покупців. На кожній касі встановили екрани для захисту наших касирів, вони також забезпечені окулярами та масками. Крім того, для покупців біля кас встановили обмежувальні лінії, які дозволяють дотримуватися безпечної дистанції в черзі - 1,5 м. Тут важливо зазначити, що саме тому, що в "Епіцентрах" торгові площі дуже великі, дотримуватися безпечної дистанції у наших магазинах легко.

Ми також перевірили всі наші вентиляційні системи та провели заміну фільтрів.Вночі проводимо кварцування приміщень.

Перелік заходів безпеки й так доволі немалий, але якщо будуть додаткові рекомендації МОЗ, ми будемо їх також впроваджувати.

"Епіцентр" – велика й потужна мережа, й ми технічно та фінансово можемо дозволити собі забезпечити найвищий ступінь захисту наших покупців.

Які ви використовуєте дезінфікуючі розчини?

У нас достатньо великий асортимент – в залежності від того, що є в наявності у конкретному магазин. Але ми рекомендуємо директорам магазинів використовувати розчини з вмістом спирту не менше 65%.

Які засоби захисту передбачені для працівників мережі?

Ми забезпечуємо наших працівників необхідною кількістю засобів захисту. В першу чергу, це маски та респіратори. Також ми вимагаємо, щоб працівники були у рукавичках.

Як часто працівники змінюють маски?

Є рекомендація МОЗ стосовно медичних масок – змінювати кожні 3 години, стосовно респіраторів – кожні 6 годин. Саме цих норм і притримуємося.

Окуляри всім видаються?

Деякі працівники мають свої окуляри, деякі не потребують цього через специфіку роботи, але ми ставимо собі на меті, щоб усі працівники були в окулярах. Потрібно – ми видаємо.

Щодо відвідувачів, вони зобов’язані бути в масках?

Як тільки набули чинності норми стосовно підсилення карантинних заходів, у яких було чітко вказано, що всі мають знаходитись у громадських місцях у масках, ми перестали пускати без масок. Власне, й до цього охорона магазинів рекомендувала відвідувачам вдягати засоби захисту. Якщо у людини немає маски, ми надаємо можливість придбати їїна касі при вході.

В "Епіцентрі" продаються захисні маски, антисептики, побутові засоби дезінфекції, спиртовмісні засоби та базові харчові продукти (борошно, масло, вода, напої, дитяче харчування і товари для дітей). Чи усього вистачає, або ж спостерігається дефіцит певних товарів?

Із запровадженням карантину, звичайно, попит на товари першої необхідності різко зріс і в якийсь момент ми мали більше попиту ніж пропозиції.Зараз ми постачаємо маски та інші засоби захисту літаками з Китаю, тому що українські виробники не встигають їх виробляти.

На цей час у магазинах "Епіцентр" є повний асортимент засобів захисту. У нас є медичні маски й так звані пов'язки – ми їх саме так називаємо, тому що не усі маски, які зараз продаються є медичними масками. У нас можна придбати респіратори, захисні костюми та окуляри. Також у нас дуже великий асортимент різних антисептиків, починаючи зі спиртовмісних з етиловим спиртом, закінчуючи антисептиками не на спиртовій основі, але з відповідним ступенем захисту та сертифікацією. Також у нас є дуже широкий асортимент харчових продуктів.

Чи плануєте і після закінчення карантину залишити ці товари в обігу?

Однозначно. Всі ці товари продавалися у "Епіцентрі" і до карантину, але у меншій кількості. Ми просто розширили асортимент — намагаємося дати людям максимальний вибір. Раніше, наприклад, у нас було два артикули масок, а зараз ми працюємо з різними виробниками, які мають сертифікати якості.

Наскільки я знаю, в "Епіцентрі" заборонили продавати деякі товари на час карантину, розкажіть про це детальніше.

Під час карантину згідно з роз’ясненням Кабінету Міністрів до постанови №211, "Епіцентр", як мережа господарських магазинів, може продавати товари першої необхідності. Наші магазини працюють з певними обмеженнями – відділи з товарами не першої необхідності закриті, а повний асортимент можна придбати онлайн в інтернет-магазині epicentr.ua.

Але, знаєте, уся ця ситуація з тим, що можна продавати, а що ні, особисто для мене дивна. Наприклад, якщо у вас електрика згорить, або кран зірве, що ви маєте робити? Життя ж не зупиняється. Так, можете купити онлайн, але, по-перше, всі інтернет-магазини перевантажені замовленнями й на них можна чекати тижнями, а по-друге, у нас ви на власні очі бачите дотримання заходів безпеки, натомість, що відбувається з вашим товаром на складі будь-якого іншого інтернет-магазину ви не знаєте.

На які групи товарів підвищився попит, на які знизився?

Підвищився попит саме на товари першої необхідності та засоби захисту.

Також після рішення Кабміну, яким було дозволено продаж товарів для саду і городу, збільшилися продажі цієї продукції. Люди, які мають свою землю, будуть її обробляти, бо від цього залежить їх добробут.

Як змінилась кількість відвідувачів?

Суттєво зменшилась кількість відвідувачі в офлайн-магазинах, тим більше, що ми самі обмежуємо доступ до наших магазинів згідно з чинними нормами.

Свідомість людей змінюється, вони сидять вдома, без зайвої необхідності не йдуть у магазин. Разом з тим суттєво збільшилася аудиторія нашого інтернет-магазину.

Про які збитки мережі вже можна казати?

Не хотілося б зараз про це казати. Ми з оптимізмом дивимось у майбутнє, сподіваємося, що всі ці обмеження будуть недовгими, санітарно-епідеміологічна ситуація в Україні буде покращуватися. Ми уважно слідкуємо за тим, як розвиваються події у світі, і очікуємо, що пік захворювань буде 14-15 квітня, як каже головний санітарний лікар, а далі буде скорочення захворювання. Сподіваємося, що вже у травні будемо працювати у нормальних умовах. Ми оптимісти.

Чи скорочувався штат працівників на час карантину?

Ми нікого не скорочували, я вам навіть більше скажу, у березні плинність кадрів найменша за 5 останніх років. Звичайно, ми розуміємо, що це не повністю наша заслуга, але ми, в свою чергу, нікого не звільняємо і нікому не пропонуємо звільнюватись. Але і люди, розуміючи ситуацію, більш уважно відносяться до тієї роботи, яка у них є.

Чи ви відправляли людей у відпустки?

Ми нікого ні до чого не примушуємо. У нас в компанії працює 34 тисячі людей. Звичайно є ті, хто злякалися й сказали, що не хочуть працювати. Ми з розумінням ставимося до цих працівників. Якщо у них є оплачувана відпустка, ми надаємо її в першу чергу. Якщо людина вже використала цю відпустку, але хоче залишитися вдома, вона може взяти відпустку за власний рахунок. Є й інша ситуація. У деяких працівників є малі діти, яких нема з ким залишити. Ми це також розуміємо і дозволяємо нашим працівникам залишитись вдома. В нас також є категорія працівників 60+ - їх ми в першу чергу відправили додому, зберігши соціальні гарантії.

Кого перевели на дистанційну роботу?

Весь центральний офіс працює віддалено. Тільки ті працівники, які мають у черговому режимі підтримувати функціонування офісу, залишаються на робочих місцях.

Скільки магазинів було закрито і чому?

На сьогодні єдине місто, де магазин "Епіцентр" не працює у звичайному режимі – Коломия (Івано-Франківська область). На наш погляд, це незрозуміла позиція органів місцевої влади. Ми ведемо перемовини та сподіваємося, що досягнемо порозуміння. Але магазин у Коломиї працює в онлайн-режимі.

Як організований трансфер працівників до місць роботи в різних містах? Вони їздять за спецквитками чи, може, була організована розвозка?

У Києві, де мережа "Епіцентр" представлена 7 магазинами в різних куточках міста, працівники частково користуються спецталонами на проїзд, частково власною розвозкою компанії. Оскільки люди працюють в декілька змін, забезпечити розвозку лише силами компанії не завжди можливо. В інших регіонах доставка до магазинів мережі здійснюється транспортом компанії, як і в період до карантину.

В "Епіцентрі" працює спеціальне кафе для працівників. Чи змінилося щось в його роботі?

Кафе для відвідувачів у нас закрилося як тільки були введені обмеження. Для працівників жодних соціальних гарантій ми не змінили, продовжуємо забезпечувати їх харчуванням. Звичайно, у нас підсилилися необхідні заходи безпеки – і стосовно дистанції, і дезінфекції, і подачі в одноразовому посуді.