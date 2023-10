Це авторська вечірня розсилка топ-новин від "Українських новин" - коротко пояснюємо, що відбулося за день. Безкоштовно підписатися можна тут.

23 жовтня 2023 року.

Уряд скасовує заочну освіту. Замість неї буде дистанційна. А звичайні студенти зможуть обирати скільки років їм вчитися - засвоїти програму за 3 чи 6 років. Кабінет Міністрів України схвалив відповідний законопроект. Тепер слово за парламентом.

Начальник Генштабу ЗС РФ генерал Герасимов ледь не загинув унаслідок операції українських спецслужб. Про це пишуть The Washington Post та The New York Times. У квітні 2022 року Герасимов вирішив відвідати передову, щоб підняти бойовий дух солдатів. Про це дізналися українські спецслужби. США просили не здійснювати атаку на нього, але Україна не дослухалася поради. Тоді загинули десятки російських офіцерів, але Герасимов не постраждав.

Маск запропонував 1 млрд доларів за перейменування "Вікіпедії" на лайливе слово "чле*опедію". Маск поставив запитання: куди йдуть гроші, які постійно збирає "Вікіпедія", адже статті для неї автори пишуть безкоштовно. А потім додав: "Я дам їм мільярд доларів, якщо вони змінять назву на "чле*опедію". У Маска давній конфлікт з засновником "Вікіпедії". Він каже, що "Вікіпедія" перестала бути об'єктивним джерелом інформації та має упередження. До Вікіпедії справді накопичилося чимало претензій - помилки, аматорський рівень статей, фейки, маніпуляції та навіть замовні матеріали.

Коломойський просить перевести його в Лукʼянівське СІЗО. Зараз його тримають в ізоляторі СБУ. Про це стало відомо з матеріалів суду, де розкрита суть скарги адвоката. Зміну місця утримання олігарха обґрунтовують підслідністю, а не умовами утримання. Коломойський вважається третім за рівнем статків українцем. Він вже півтора місяці перебуває в СІЗО. СБУ та НАБУ обвинувачують його в привласненні мільярдів гривень у справах Приватбанку.

У районного воєнкома з Одеси знайшли незаконного майна на 47 млн гривень. Ось що він "нацарював" на скромну довоєнну зарплату. Квартира в Одесі - 110 кв. метрів, Toyota Highlander куплена на дружину, будинок під Одесою, куплений на матір - 250 кв. метрів, на тещю записали квартиру в області та 2 автомобіля Mercedes-Benz - GLS та GLC. Син воєнкома став власником квартири в 55 кв. метри та 2 автомобілів - Mercedes-Benz Sprinter та Volkswagen CC. Члени родини воєнкома подарували один одному гроші на загальну суму 30 млн гривень, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів, - повідомляє НАЗК. Тепер справу має розслідувати поліція.

Зараз пік потужного зорепаду Ореонід. Він припадає на другу половину жовтня, коли Земля перетинає шлях цього метеорного потоку й проходить крізь розсіяні частки комети Галлея. За ясної погоди подивіться на небо. Або ось чарівний відеозапис метеорного дощу.

Інші новини в Telegram-каналі. Підписатися на розсилку щоденної добірки новин можна за посиланням.