5 головних досягнень за 5 років роботи Київради

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25 вересня закрилася остання сесія Київради VIII скликання. Після виборів в жовтні нові депутати займуть місця в сесійній залі на вул. Хрещатик, 36. Але вже зараз, поки ще допрацьовують комісії, можна виділити 5 найбільш значущих досягнень чинної Київради. Про це написала заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко для Gazeta.ua.

Людській психіці властиво вишукувати недоліки, щоб знаходити можливості для їх виправлення. Але проблеми в масштабі мегаполіса бувають настільки великі, що їх рішення затягуються на роки чи десятиліття. На щастя, правильний проєкт рішення дозволяє назавжди покінчити з проблемою.

5 викликів, з якими успішно впоралися депутати Київради за останні 5 років роботи:

Досягнення №1. Бюджетний регламент

Саме бюджетний регламент вважається експертами головним досягненням Київради, яке вони передадуть депутатам наступного скликання. Бюджетний регламент приймався в муках, і був затверджений лише з третьої спроби. Прийнятий 19 травня 2019 р. документ визначає порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності про бюджет Києва і програму соціально-економічного розвитку міста.

Значущість даного документу неможливо переоцінити. На думку депутата Київради, заступника голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмили Костенко, "бюджетному регламенту ми змогли надати три незаперечних переваги: ​​чіткість процедур, межовість термінів і антикорупційну спрямованість". У регламенті прописано терміни, коли і в якому порядку департаменти подають проєкти бюджетів, що дозволяє поетапно вносити правки. Також в регламенті зафіксована обов'язкова звітність про виконання бюджету.

Досягнення №2. громадський бюджет

У грудні 2016 року Київрадою було розпочато, напевно, найвідоміший серед киян проєкт "Громадський бюджет". Згідно з цим проєктом, кияни змогли самі розподіляти гроші зі столичного бюджету на ініціативи, запропоновані жителями міста. При достатній кількості голосів, міська рада зобов'язувалася виділити гроші на обрані киянами проєкти. Можливість безпосередньо впливати на розподіл міського бюджету підстьобнула багатьох жителів до активної участі в розробці та популяризації ініціатив.

Проєкт "Громадського бюджету" став щорічним, а успішний досвід був підхоплений багатьма українськими містами. На 2021 рік у рамках проєкту "Громадський бюджет Києва" виділено 170 млн. Грн., А серед ініціатив - проведення музичних фестивалів і створення додатків для смартфона з протидії дитячому булінгу.

Досягнення №3. Впровадження системи голосування "Рада-4"

У 13,6 млн грн. обійшлося Київраді оснащення системою для голосування "Рада-4", яка повністю виключає т. зв. "кнопкодавство", тобто голосування одного депутата за кількох колег. Ця система настільки добре справляється зі своїм завданням, що, за словами головного конструктора Анатолія Морозова, досі не може потрапити до сесійної зали Верховної Ради.

Депутат Київради Людмила Костенко пояснює особливості роботи цієї системи: "Багато хто думає, що індивідуальність голосування грунтується на відбитку пальця. Насправді, під час голосування депутат змушений одночасно натискати на підтверджуючу кнопку-сенсор і на кнопку для голосування. У нас в Київраді немає фізичної можливості натиснути кнопку за колегу. Тільки сильною політичною волею ми домоглися стовідсоткового індивідуального голосування, чого поки не вдалося досягти депутатам ВР".

Досягнення №4. Онлайн-трансляції засідань і онлайн-архів рішень

Величезним кроком Київради до відкритості при взаємодії з Громадою стало використання технологій онлайн-відеозв'язку. Тепер все засідання Київради можна подивитися на офіційному сайті в розділі "Онлайн-трансляція" або на youtube-каналі.

Людмила Костенко зазначає, що "завдяки онлайн-трансляцій Київ демонструє відкритість демократичним, європейським тенденціям. Коли ми тільки впроваджували систему онлайн-стрімів, багато хто критикував, що трансляції із залу засідань цікаві лише одиницям. Сьогодні ми розуміємо, що подібні трансляції - це обов'язковий елемент демократії. Нам, як депутатам Київради, у своїй діяльності потрібно бути максимально відкритими".

Досягнення №5. Відмова від паперового документообігу

Київрада анонсувала повний перехід на електронний документообіг ще в 2011 році. Але, замість запланованих 2 років, перехід розтягнувся на 8 років. Лише в лютому 2019 року в Київраді повідомили про повний перехід на електронний документообіг. Такий довгий перехід пояснюється в тому числі і недосконалістю законодавства, яке вимагало використання "мокрих" печаток і підписів. Лише у 2018 році питання електронного документообігу були остаточно регламентовані Кабміном, і ще рік знадобився для інтеграції депутатами Київради.

Подібна інновація дозволила значно прискорити документообіг структури. Економія ж на папері й принтерах - це економія бюджету міста. В цілому, впровадження електронного документообігу можна вважати одним з найбільш екологічних рішень нинішньої Київради.

Як бачимо, депутатам VIII скликання є чим похвалитися перед виборцями. Активно впроваджуються мережеві технології, бюджетний процес стає більш відкритим і зрозумілим. Але крім заслуг нинішній депутатський корпус не уникнув і великих помилок. Якими були 5 головних провалів Київради за останніх 5 років, - в нашому наступному матеріалі.

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