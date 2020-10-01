Назад на Схід: Рішення Конституційного суду можуть залишити Україну без підтримки міжнародних партнерів

Україна очікує чергового траншу від Міжнародного валютного фонду та готується до візиту місії МВФ, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду. Місія запланована орієнтовно на жовтень, і цими днями Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив ЗМІ, що наразі тривають дискусії з українським урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду, і зауважив, що важливо щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано Меморандум про економічну та фінансову політику.

А тим часом перемовини відбуваються на цікавому тлі. Конституційний суд України все впевненіше входить у ТОП вітчизняних ньюз-мейкерів. Активність і, головне, "результативність" розгляду ряду резонансних справ виводить вищий судовий орган країни навіть на міжнародні висоти - у заголовки світових ЗМІ. І поки представники суду запевняють, що своїми діями прагнуть лише удосконалити вітчизняне законодавство, ряд експертів попереджають: такі "благі наміри" можуть насправді зіграти злий жарт, "відкотивши" країну на кілька років назад і головне залишивши її без підтримки світової спільноти, у тому числі і фінансової.

Однією із перших ластівок своєрідного "руху назад" стало визнання КСУ неконституційною так званої статті про незаконне збагачення. Прийняття цієї норми свого часу було однією із ключових вимог для надання перших траншів МВФ після Революції Гідності.

Далі - більше: неконституційними було визнано ще ряд ключових норм. Норм, які свого часу засвідчили перед міжнародними партнерами наміри України стати частиною прогресивного демократичного світу. Тут і визнання неконституційними ряду норм закону про Національне антикорупційне бюро, і неконституційність призначення Артема Ситника на посаду його директора. Тепер на черзі - розгляд справ про конституційність закону про окремі питання функціонування банківської системи, так званого "антиколомойського закону" і чи не найбільш соціально болючого з-поміж них - закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалення останнього, зокрема, було вимогою для відновлення співпраці з міжнародними партнерами - отримання траншів МВФ, фінансової допомоги Світового Банку, і навіть однією із умов підписання Угоди про Асоціацію з ЄС.

Експерти б'ють на сполох: рішення на кшталт визнання неконституційним закону про систему гарантування є фактично відмовою України від виконання уже взятих на себе зобов'язань, і про можливі катастрофічні наслідки говорять і в НБУ, і в Міністерстві фінансів, і в Офісі Президента, і у Верховній Раді. Це важливий сигнал для світової спільноти щодо "вартості" обіцянок керівництва країни, який точно не стане аргументом "за" при прийнятті рішення щодо виділення чергових коштів. Ці побоювання щонайменше небезпідставні - за перебігом дебатів у справі щодо визнання неконституційними норм Закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб у залі засідань КСУ спостерігали представники посольств ЄС та США і Місії МВФ в Україні, які долучились до слухань з власної ініціативи.

Під час відкритих слухань голова КСУ Олександр Тупицький зауважив: навряд чи світова спільнота вимагає, аби в країні діяли неконституційні закони. Мовляв, мета подібних розглядів - дати можливість парламентаріям виправити свої помилки, переписати недоліки і видати на-гора ідеальний нормативно-правовий акт. Та у цій утопічно-ідеалістичній ідеї є тільки одне "але". Ухвалення нової норми про незаконне збагачення зайняло майже рік, і цього часу цілком вистачило для закриття кількох десятків кримінальних справ НАБУ, що були порушені за фактом незаконного збагачення.

Та куди більш відчутними пересічними українцями стануть наслідки визнання неконституційними положень закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Адже скільки років піде у парламентарів на прийняття нових "конституційних" норм цього закону? Так само невідомо, чи збережуть протягом цього часу свою платоспроможність усі нині діючі банки. Як відомо, останній неплатоспроможним банк ("Аркада") прийшов у управління потенційно нелегітимного Фонду гарантування менше місяця тому. А що було б, якби КСУ вже до того часу прийняв рішення про неконституційність закону, за нормами якого вкладники Аркади уже почали отримувати свої кошти?

Крім того, автори подання (Верховний Суд України, який у процесі судової реформи давно трансформовано у Верховний Суд і викреслено зі списку суб’єктів конституційного подання) не стали обмежувати себе і наполягають на «знесенні» всього Закону про систему гарантування. Скільки тисяч рішень, ухвалених на його основі з 2012 р., можуть опинитися через це в судах, складно спрогнозувати. Утім, дещо можна передбачити вже зараз. Зокрема, коли у 2016 р. було прийняте рішення про націоналізацію найбільшого банку в Україні – Приватбанку, внесок держави з державного бюджету до капіталу банку склав 155 млрд 365 млн грн, і у випадку, якщо КС визнає Закон про систему гарантування неконституційним, ці кошти можуть бути ніколи не повернуті до держбюджету, а держава опиниться в умовах правової невизначеності.

І хоч історія не має умовного способу, відповідь очевидна. Як і те, чи вплине цей калейдоскоп рішень КСУ на майбутню співпрацю із міжнародними партнерами. В епоху коронавірусу та анонсованої економічної криза Україна без підтримки міжнародних партнерів не впорається. І якщо західні партнери зневіряться в Україні, як в надійному партнері, чи не почне наша держава шукати "руку допомоги" на Сході знову, і яку ціну за це доведеться врешті заплатити?

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