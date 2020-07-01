Податковий прорив для грального бізнесу

Верховна Рада України нарешті приступила до розгляду законопроекту про легалізацію азартних ігор в другому читанні. Законопроект буде розглянутий за повною процедурою. Зараз депутати йдуть по правкам і для прийняття остаточного рішення їм буде потрібно декілька днів. Мова йде не тільки про легалізацію, про створення "білого" замість нинішнього "чорного" ринку азартних ігор, який держава практично не регулює, а й про поповнення бюджету мільярдами гривень в ситуації кризи. Повну версію публікації читайте російською мовою.