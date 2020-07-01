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1.07.20 11:00 Пресс-конференция: "Как пандемия меняет рынок недвижимости"

01 липня 2020, середа, 09:00 6
Публікації 2020-07-01T09:00:02+03:00
Українські Новини
Податковий прорив для грального бізнесу

Податковий прорив для грального бізнесу

Тетяна Зотова
Влада і гральний бізнес.
Влада і гральний бізнес.

Верховна Рада України нарешті приступила до розгляду законопроекту про легалізацію азартних ігор в другому читанні. Законопроект буде розглянутий за повною процедурою. Зараз депутати йдуть по правкам і для прийняття остаточного рішення їм буде потрібно декілька днів. Мова йде не тільки про легалізацію, про створення "білого" замість нинішнього "чорного" ринку азартних ігор, який держава практично не регулює, а й про поповнення бюджету мільярдами гривень в ситуації кризи.

Повну версію публікації читайте російською мовою.

 

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