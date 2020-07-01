Податковий прорив для грального бізнесу

В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка

Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54

КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05

Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32

"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17

Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22

За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк 11:12

Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52

Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14