Борги книгарень, ріст онлайн-продажів, стабільний друк: як українські видавництва пережили карантин

Українські видавництва після введення карантину також вимушено перейшли в онлайн-режим роботи, наскільки це можливо, адже друкувати книги через Інтернет ще не навчилися. Вони відзначають, що загалом їхня діяльність підлаштувалася під нові умови, хоча були певні складнощі.

Так, редакторка видавництва «Комора» Алла Костовська розповіла Українським Новинам, що на початку карантину підприємство призупинило роботу і протягом тижня була закрита опція придбання книг через сайт.

«Втім, згодом редакції вдалось перелаштуватись на дистанційний режим роботи і продовжити працювати над запланованими проектами, хоч і у дещо сповільненому темпі. Після тижневої паузи ми відновили роботу сайту й навіть запустили знижки на майже увесь асортимент», - прокоментувала вона.

У свою чергу прес-служба видавництва «Основи» відзначила, що єдиною зміною в їхній роботі став перехід на дистанційний режим і проведення нарад через Zoom.

«Основи» пояснили, що за відсутності фізичного магазину вони лише посилили акцент на роботу в онлайні на період карантину.

Натомість, за словами генерального директора видавництва «Фоліо» Олександра Красовицького, йому довелось зачинити власні книгарні, при цьому редакція перейшла в домашній режим роботи, а тим, кому необхідно приходити в офіс, роблять це двічі на тиждень.

Красовицький пояснив, що його видавництво може мінімізувати можливі ризики пов’язані з випуском накладів, оскільки має власну друкарню.

«Друкарня працює у перемінному режимі, але працює, виходять нові книги фактично щодня. 80% книг друкуємо у себе. Якщо були проблеми з друком на інших друкарнях, ми перенесли його на свою», - сказав він.

Костовська зазначила, що перед початком карантину «Комора» відправила в друк 3 книги, які згодом надійшли з певною затримкою, зумовленою зміною режиму роботи друкарні.

Зокрема, на книгу «Звичка писати» Катерини Бабкіної був оголошений передпродаж і через карантин відправку було дещо від терміновано, але покупці не скасовували замовлення, хоча така опція була можлива.

Наразі «Комора» готує до друку ще 3 книги і враховує можливість затримок.

В «Основах» розповіли що не мають проблем з виходом накладів, оскільки в кожен проект закладають екстра-час на друк.

Прес-служба уточнила, що кілька проектів відтермінувалися ще на етапі до промо та анонсування, тому що ніхто не знав, скільки триватиме карантин і обмеження, але усі попередньо анонсовані проекти ще до карантину плануються без затримок.

Усі співрозмовники агентства заявили, що реалізація продукції лише через онлайн-книгарні їх задовольняє і навіть дозволяє збільшувати продажі.

Так, Красовицький поділився, що ріст продажів «Фоліо» в період карантину становить 5-7% на тиждень, при цьому через їх власний онлайн-магазин продається 5% книг.

«Я бачу, що щотижня продається близько 1,5 тис. різних найменувань, покупці беруть все», - наголосив він.

Водночас, за словами Костовської, продажі «Комори» на таких онлайн-книгарнях, як Yakaboo і «Книгарня Є» залишились в межах докарантинного рівня, тоді як через сайт видавництва зросли на 50%.

Вона вважає, що на такий результат вплинули акції та знижки, які діють протягом всього часу карантину.

В «Основах» зізналися, що ситуація з повним закриттям магазинів на час карантину вплинула на продажі і чекають на відкриття.

«Звісно, коли книгарні фізично закриті — ми відчуваємо дискомфорт та непевність стосовно продажів, але мусимо сказати, що наші два основних партнери в Україні — «Книгарня Є» та Yakaboo — чудово перейняли продажі в онлайні», - пояснила прес-служба видавництва.

«Фоліо» і «Комора» не побачили зміни у читацьких смаках і замовленнях на час карантину, а «Основи» відзначили зменшення попиту на книги із серії Awesome, які допомагають іноземцям ознайомитися з Україною, що пов’язують з припиненням туризму.

Також «Основи» помітили підвищену зацікавленість до фотокниг видавництва, на які раніше, на їхню думку, люди не мали достатньо часу.

Окрім того, Костовська зазначила, що до видавництва все частіше звертаються із питаннями про електронні версії книг, але вони їх поки не випускають.

Найбільшу проблему, на думку Красовицького, становить неможливість традиційних книгарень працювати в умовах карантину, через що у них з’являються чималі борги перед видавництвами.

«Всі, хто був винен з магазинів, припинили платити, фактично платять тільки онлайн і ті, хто займаються бібліотечними тендерами. Ми недоотримуємо зараз десь 78-80% від запланованого доходу», - прокоментував гендиректор «Фоліо».

В «Коморі» також заявили, що акції, знижки, флешмоби і посилення співпраці з онлайн-магазинами не компенсує цілком втрат від продажу у фізичних книгарнях, але дозволяє не зупинятись і продовжувати роботу над новими проектами.

Костовська розповіла, що видавництво прогнозує спад продажів як в інтернеті, так і у фізичних книгарнях після скасування карантину порівняно з докарантинним періодом.

«Багато читачів накупили книг користуючись знижками, хтось порине в роботу, намагаючись надолужити втрачений час, а у когось після тривалого сидіння вдома будуть інші пріоритетні витрати», - зазначила редакторка.

Очікується, що продаватися переважно будуть основні топові книжки і новинки, які тільки надійдуть з друкарні.

При цьому через вимушене сповільнення роботи, скасування низки запланованих подій і перенесення книжкових фестивалів у «Комори» змінився видавничий план і дати виходу деяких книг довелось посунути, а інших - перенести на наступний рік.

«Основи» також чекають на кризу, адже докарантинна економіка після 11 травня вмить не повернеться, а це буде довгий шлях відновлення та змін.

Красовицький підкреслив, що після закінчення карантину будуть «вмирати» немережеві книжкові магазини по всій країні і залишати видавництва з боргами, якщо держава не підтримає малий бізнес.

На його думку, влада може надати або разову фінансову допомогу, або безпроцентні кредити на виплату зарплат і утримання приміщень для книгарень.