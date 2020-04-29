Україна проти України: як дії ФДМ викликають кризу в держсекторі економіки

Коронавірус вже вніс свої корективи в життя кожного українця. Ще до початку карантину експерти прогнозували найбільшу світову економічну рецесію з часів Світової кризи 2008 року. І, крім бізнесу, в числі постраждалих буде держава. Мільйони безробітних обернуться мільярдами недоотриманих гривень для державного бюджету. В таких умовах дуже важливо сформувати державну політику так, щоб з одного боку знайти компенсатори для бюджету, щоб могла функціонувати бюджетна сфера, з іншого - не вбити податковим тягарем, і без того послаблений карантинними обмеженнями бізнес.

У цій ситуації вкрай важливим наповнювачем бюджету є державні підприємства. Надходження до бюджету від держкомпаній, а також оренда держвласності можуть якщо й не врятувати країну в кризу, то, однозначно, пом'якшать удар, який відчує економіка після виходу з карантину.

Однак Україна - це Україна і в питанні управління держмайном не обійшлося без підводних каменів.

Що відбувається?

Системний дерибан не оминув таких гігантів вітчизняного держсектору як Об'єднана гірничо-хімічна компанія та Одеський Припортовий завод. Згідно блогу журналіста Сергія Лямця, за час карантину на двох цих гігантах відбувалися досить цікаві речі.

Так, 17 квітня ФДМ заявив про рейдерське захоплення ОГХК. На цю тему була навіть проведена прес-конференція за участю голови ФДМ Дмитра Сенниченка. За версією Фонду, підприємство захопило колишнє правління підприємства, що має відношення до екс-керівника ОГХК Руслана Журило. Однак пізніше заяву ФДМ було спростовано офіційною заявою Національної поліції.

Після того, як журналісти почали розбиратися в цій історії, виявилося що жодного рейдерства немає. З'ясувалося, що раніше керівництво ФДМ звільнило колишній менеджмент ОГХК, але зробило це трохи кострубато, з порушенням трудового законодавства.

І колишній заступник глави ОГХК Гладушко пішов до суду і домігся рішення заморозити ситуацію до того моменту, коли компанія звільнить його відповідно до вимог КЗпП. А в той нещасливий день, Гладушко прийшов в офіс ОГХК та вручив новому керівнику компанії Пітеру Девісу рішення суду і поїхав. Однак із здавалося б непоказної сцени керівництво ФДМ зробило шоу на всю країну.

Друге підприємство, яке згадує Лямець - ОПЗ. За роки незалежності ОПЗ грабувала кожна влада.

Після Майдану за завод боролися люди Порошенка і Яценюка, потім завод працював з різними постачальниками за давальницькою схемою.

На даний час на ОПЗ поставляє газ ТОВ "Авто Газ Трейдинг". При цьому, виходячи з фінансових показників підприємства, в 4 кварталі минулого року ОПЗ отримав збиток в розмірі 929,8 млн гривень, а в 1 кварталі поточного року збиток збільшився до 1,51 млн гривень. Кредиторська заборгованість ОПЗ теж зростає: 10,059 млрд гривень в 4 кварталі 2019, і 11,558 млрд гривень за підсумками 1 кварталу поточного року. Таким чином, ми бачимо, що підприємство хоч і виробляє продукцію, але все ж йде до банкрутства.

Лямець стверджує, що Сенниченко знає про те, що завод розкрадають. А показовий арешт людини, яка пропонувала йому хабар в 5 млн доларів за те, щоб на завод пустили потрібного постачальника, глава ФДМ влаштував лише тому, що йому пропонували дуже мало.

Енергетика під прицілом

Ще восени, коли світ і не підозрював про коронавірус, Президент Зеленський та прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсували масштабну приватизацію і найбільші держактиви були передані Фонду державного майна для підготовки до приватизації.

Підготовка йшла майже всю каденцію уряду Гончарука, однак, в результаті коронавірусу постало питання про доцільність приватизації.

При цьому чиновники ФДМ в умовах катаклізмів вже не прагнуть виконати поставлене завдання по приватизації, а ситуація з деякими держактивами нагадує системний дерібан.

АТ "Хмельницькобленерго" - одне з найбільш ефективних підприємств в сфері енергетики та серед держпідприємств країни в цілому. У минулому році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 86 млн гривень. Такі показники - це багато в чому заслуга менеджменту компанії, зокрема, в.о. генерального директора підприємства Олега Козачука, який очолює обленерго з 2016 року. Однак, чиновники Фонду чомусь вирішили змістити керівника. При цьому, в ході зміщення, був допущений ряд юридичних помилок.

26 лютого 2020 Кабінетом міністрів під головуванням ще прем'єра Гончарука було прийнято розпорядження про погодження призначення Гапонова В.М. виконуючим обов'язки гендиректора АТ "Хмельницькобленерго". Таке розпорядження було прийнято відповідно до пропозиції Фонду державного майна. У той же день подібні розпорядження були прийняті і щодо "Центренерго", "Харківобленерго" і "Миколаївобленерго".

Розпорядження Кабміну є першим кроком у процедурі заміни керівника "Хмельницькобленерго" і дає право Наглядовій раді прийняти відповідне рішення.

У складі Наглядової ради держпідприємства більшість членів є працівниками ФДМ. Однак, під час спроб організувати прийняття даного рішення, ФДМ був допущений ряд юридичних порушень.

Зокрема, двоє з п'яти представників ФДМ звільняються з роботи і періодично відмовляються голосувати на засіданнях Наглядової ради, а заміну вибулих представників ФДМ здійснює шляхом видачі наказу за підписом голови Фонду і спрямуванням його копії на електронну пошту держкомпанії.

До речі, особи, зазначені в наказі, не пройшли процедуру конкурсного відбору, чим було порушено вимоги постанови Кабміну, прийнятої ще в 2017 році.

6 квітня в Товариство надходять заяви 2 вибулих членів Наглядової ради, які повідомляють, що не бажають більше займати цю посаду і просять держпідприємство виключити їх зі складу після закінчення 2 тижнів, тобто з 20 квітня 2020 року. Ця інформація була оприлюднена держпідприємством 21 квітня 2020.

У той же час, 22 квітня 2020 на обленерго надійшло повідомлення ФДМ про заміну вибулих членів Наглядової ради (це також порушення, згідно з чинним порядком, заміна члена Наглядової ради можлива лише в період здійснення ним своїх повноважень).

Також спроба ФДМ звільнити чинного керівника не узгоджується з постановою Кабміну від 25 березня, яка рекомендує "суб'єктам господарювання державного сектора економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, і державним банкам з метою забезпечення безперебійної роботи в умовах встановленого карантину утриматися від кадрових змін в органах управління...".

Таким чином, ми бачимо, що ФДМ, керуючись рішеннями попереднього уряду, намагається змінити менеджмент обленерго і при цьому діє досить таки грубо, порушуючи передбачені в таких випадках процедури і установки нинішнього Кабміну.

Що думають експерти?

Ми вирішили дізнатися думку експертів з приводу того, чи доцільно взагалі змінювати менеджмент на держпідприємствах в кризовий період, а також думку про те, що відбувається, самих учасників ринку.

На думку експертів, зміна керівництва під час карантину виглядає дуже неоднозначним кроком з боку ФДМ.

Наприклад, директор юридичної компанії Saad Legal Шаді Саад, вважає неоднозначним питання законності проведення зборів акціонерів під час карантину.

"У нас є постанова Кабміну, що забороняє масові заходи, але у нас ніде немає визначення, що таке масовий захід, і немає визначень, чи відносяться збори акціонерів до масових заходів або є зборами осіб.

Тому однозначної відповіді на це питання в будь-якому випадку немає. Ми його вивчали, з огляду на великий інтерес до цього питання. І більшість компаній приймають рішення або про перенесення зборів, або про їх не проведення", - говорить юрист.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає ситуацію, що виникла, наслідком низької ефективності управління держпідприємствами з боку ФДМ.

"В цілому ФДМ не справляється з управлінням цими активами. Це загальні претензії до Фонду, але в енергетиці, на жаль, це також має місце. Була досить велика кількість сигналів (особливо мова йде про останній період протягом президентства Зеленського - Авт.) щодо того, що кадрова політика кульгає ", - говорить експерт.

Також, на його думку, є велика кількість питань по ряду осіб, які ФДМ просуває в керівні органи державних енергокомпаній.

Крім того, експерт відзначає той факт, що змінювати одного виконуючого обов'язки на іншого, в умовах кризи вкрай нелогічно, як не логічною буде і сама приватизація держактивів в умовах рецесії.

"Ви ж розумієте, що ФДМ була поставлена задача закінчити приватизацію в енергетиці. У цю ж історію потрапляє і "Центренерго", яке безуспішно намагалися приватизувати. І, чесно вам скажу, що наразі це здається нелогічним з однієї простої причини: зараз всім буде не до приватизації", - говорить Марунич.

ФДМ критикує і перший заступник комітету ВР з питань енергетики та комунальних послуг, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. На його думку, те, що обленерго знаходяться в управлінні ФДМ і профільне міністерство не впливає на їх роботу, є нонсенсом.

Кучеренко вважає, що, через слабкий рівень управління, такі держпідприємства, як "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго" стали об'єктами дуже масштабних корупційних оборудок на сотні мільйонів гривень.

"Це було ще за попередньої влади, але нічим воно не скінчилося. У цих компаніях просто списали дуже великі гроші явно в незаконний спосіб. Дуже залежить ще від міноритарних акціонерів і від особистості. Але вся система державного управління в енергетиці абсолютно знівельована і це реальна небезпека. У тому числі і обленерго", - говорить парламентарій.

Кучеренко також вважає недоцільною приватизацію в умовах кризи і вважає, що енергетичні активи повинні бути передані в управління профільному міністерству.

У свою чергу президент асоціації з енергоефективності та енергозбереження Віталій Постоленко зазначає, що, через низьку якість управління держмайном з боку ФДМ, держсектор поглинула системна криза, яка торкнулася і енергетики.

За його словами, обленерго, які частково державні, частково приватні, всі повинні працювати в цій єдиній системі за новими правилами ринку електроенергії, і нормально ця система не працює.

Однією з причин цього є неефективне або не до кінця ефективне державне управління цими компаніями і, як наслідок, кадрова політика.

"Я знаю багато прикладів, коли люди професійні, експерти, подаються на конкурси на посади різних рівнів. Проходять ці конкурси, виграють їх, а потім їх або не призначають, або призначають когось іншого. Або ліквідують конкурси, які проводяться за один день. Це відбувається постійно", - говорить експерт.

Замість епілогу

Таким чином, експерти та учасники ринку сходяться на думці, що в сфері управління державним майном відбувається системна криза. Криза відбувається багато в чому, завдяки діям нової команди управлінців Фонду державного майна, які замість "Великої приватизації" готують "Великий дерібан".

При цьому команда Сенниченка губить дійсно хороші держкомпанії і звільняє талановитий менеджмент. Керівництво ФДМ допускає грубі помилки і потрапляє в скандали. Дії Фонду не подобаються ні громадськості, ні владі. Тому не виключено, що незабаром керівництво ФДМ можуть змінити, або держпідприємства перейдуть в управління до профільних міністерств. В іншому випадку, криза в держсекторі економіки може посилитися, що посилить рецесію і додасть проблем команді влади перед місцевими виборами.