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  • Мінфін ввів табу на слова "дефолт" і "компроміс" з Коломойським
27 квітня 2020, понеділок, 11:44 22
Публікації 2020-04-27T11:59:06+03:00
Українські Новини
Мінфін ввів табу на слова "дефолт" і "компроміс" з Коломойським

Мінфін ввів табу на слова "дефолт" і "компроміс" з Коломойським

Юрій Дощатов
Мінфін
Мінфін

Міністерство фінансів склало список слів, які заборонено вживати чиновникам в публічних комунікаціях на тему про державний борг. Їх перелік міститься в рекомендаціях з комунікацій від міністерства на адресу чиновників.

Згідно з цим документом, копія якого є в розпорядженні Українських Новин, під заборону потрапили слова і фрази: дефолт, технічний дефолт, реструктуризація репрофайлинг, скасування націоналізації Приватбанку, компроміс з колишніми власниками Приватбанку, рецесія і деякі інші.

Також рекомендовано не обговорювати публічно прогнози, оцінки і розрахунки за держборгом, суверенні єврооблігації і варанти особам, які офіційно не уповноважені коментувати ці питання.

У коментарях на економічні теми рекомендовано використовувати лише офіційну інформацію, розміщену на офіційних інформаційних ресурсах. Будь-які коментарі з приводу випуску суверенних єврооблігацій можна давати лише за погодженням з Міністерством фінансів, радниками цього відомства і юристами. Рекомендовано нікому не радити купувати державні цінні папери і давати прогнози за їх вартістю.

Також рекомендовано не давати коментарів будь-яких прогнозів економічного і фінансового стану України.

У рекомендаціях зазначено, що коментарі з питань держборгу для іноземних і українських ЗМІ не мають відрізнятися.

Невиконання рекомендацій і розголошення інформації, зазначено в документі, може мати серйозні наслідки, включаючи розпродаж інвесторами боргових цінних паперів, збільшення вартості запозичень і погіршення суверенного рейтингу країни.

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