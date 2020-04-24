"Легенда" НБУ Стельмах намагається радити Зеленському

Українські Новини

Володимир Стельмах, який вісім років очолював Національний банк України ще в нульових роках, написав листа на ім'я Президента Володимира Зеленського, в якому виклав своє бачення виходу з кризи. До Зеленського цей лист поки не дійшло - в Офісі Президента вирішили для початку перенаправити пропозиції Стельмаха в НБУ, Мінфін і Мінекономіки. Поки реакція, за словами самого Стельмаха, є лише від НБУ - поки часу на розгляд пропозицій немає, всі зайняті коронавірусом.

Колишній глава Національного банку Володимир Стельмах, який після звільнення з НБУ в 2010 році був практично неактивний в публічній площині, вирішив нагадати про себе. Трохи більше ніж тиждень тому він написав листа Президенту Володимиру Зеленському, в якому як "громадянин України з великим професійним досвідом" (кілька разів очолював НБУ), запропонував кроки із виходу з "системних кризових ситуацій", які існують в країні.

У листі, копія якого з'явилася в розпорядженні Українських Новин, Стельмах вказує, що епіцентром програми подолання кризи має стати рефляційна політика або іншими словами "політика дешевих грошей". Така політика допоможе стимулювати економічне зростання, Реалізація програми ґрунтується на синхронному застосуванні методів та інструментів бюджето-фіскальної політики уряду і грошово-кредитної політики НБУ. Рекомендовані способи вирішення чітко викладені в таблиці, яка міститься в листі (див нижче).

Зокрема, пропонується ввести обов'язковий 100% -вий продаж валюти, ввести продаж валютних сертифікатів НБУ для населення за принципом "на пред'явника", знизити облікову ставку НБУ до 3% і за депозитами - до 3,5%.

При цьому передати лист Володимиру Зеленському Стельмаху не вдалося. Він розповів агентству, що в Офісі Президента його на початку направили до першого помічника глави держави, потім сказали, що передали лист помічникові першого помічника, який заявив, що не влаштовує зустріч з президентом. "Я ж кажу, що я не хочу зустрічі, хочу просто щоб передали лист. Потім я дізнався, що лист все-таки прийняли і відправили його в Нацбанк, в міністерства економіки і фінансів", - сказав Стельмах. "Потім, якщо ми зустрінемося з цими відомствами, то будемо вже на президента виходити", - зазначив колишній глава НБУ.

Стельмах сказав, що написати президенту його змусила складна кризова ситуація. "У нас така ситуація, що треба реагувати. Треба зараз приймати неординарні оперативні заходи і на рівні уряду, і на рівні НБУ. Треба переглядати відсоткові ставки і так далі. Зараз говорять про кредити. Так, вони потрібні, але кредити не йдуть першими, а йдуть після розвитку економіки".

Стельмах вважає, що уряд і Нацбанк зараз працюють не системно. "Так, вони працюють звичайно, але не системно. НБУ нагодував вже сертифікатами своїми банки, облікову ставку довів до 8%, але це висока ставка. Справи начебто робляться, але вони не системні, дії не рішучі, які не сконцентровані і не пов'язані між собою".

Стельмах також висловив своє ставлення до закону про банки, який готується до прийняття в Раді. "У будь-якій дії, яка призвела до якогось негативу або конфлікту треба шукати, хто замовник і хто винен. І тут в питанні, якщо сказати - громити банки, закон дозволяє НБУ бути замовником, а Фонду гарантування вкладів - виконавцем".

На лист на сьогодні є реакція лише від НБУ. "Там сказали, що в зв'язку з коронавірусом буде затримка з розглядом листи і реакцією на нього", - зазначив Стельмах.