Великдень на карантині. Як в Україні святкуватимуть найважливіше християнське свято

Українські Новини

В этом году новый вид вируса, начавшийся из китайского Уханя, именуемый коронавирусом поглотил весь мир в страх и панику. Количество заражений в мире растет каждый день, как, впрочем, и смертность от нового вида болезни. Из-за этого все станы в мире, за исключением лишь нескольких, ввели режим карантина. В некоторых странах людям запрещено покидать жилище без острой необходимости. Коронавирус повлиял буквально на все: на работу, бизнес, передвижение, быт и отдых населения. И Украина в этом плане не стала исключением. Сегодня карантин в Украине в самом разгаре: количество больных коронавирус в стране растет ежедневно, а власть придумывает все новые ограничения, чтобы заставить людей сидеть по домам, практикуя самоизоляцию. Между тем, 19 апреля православные христиане и греко-католики отмечают один из самых важных религиозных праздников – Воскресение Христово. Традиционно празднование Пасхи проходит в храмах в контакте с другими верующими и священнослужителями, но уже очевидно, что в этом году все будет иначе, ведь коронавирус или как правильно COVID-19 внес изменения во все сферы жизни, и духовная - не исключение.

УПЦ (Московский патриархат)

Несмотря на то, что Киево-Печерская лавра стала фактически разносчиком новой болезни и на данный момент количество инфицированных в лавре превысило 100 человек, пасхальная служба там все же состоится. Однако, пройдет она, не как обычно, в храме, а на улице с соблюдением всех карантинных мер. Как рассказал Українським Новинам митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), праздничная служба начнется ближе к полночи. "Служба начнется с 23:00 и будет проходить во дворе возле Лавры. В самом храме можно будет находится до 10 человек и это церковь будет соблюдать. На улице прихожане смогут принять участие в богослужении, но на расстоянии друг от друга 1,5 метра и более", - рассказал Климент. Для всех остальных будет организована онлайн-трансляция богослужения. Трансляции богослужений не только Киево-Печерской, но также Почаевской и Святогорской лавры, все желающие могут посмотреть на каналах этих монастырей в YouTube. Также богослужения УПЦ МП в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать Украина и Интер. Оформить записки о здравии, которые традиционно подают верующие, можно будет также в онлайне на сайте Киево-Печерской лавры в разделе "Паломникам". УПЦ надеется, что власть не примет решение о закрытии храмов во время пасхального богослужения. Что же касается традиционного освящения пасок, то священнослужители УПЦ будут делать это так же, без контакта с верующими. "Священники в деревнях могут проходить по улицам, и верующие, кто желает освятить свои корзинки, могут выставлять пасхальные продукты у своих домов, и священник может их окропить. Примерно такой формат возможен и в городах", - сообщил митрополит Климент. Сам процесс освящения пасок также будет организован с учетом санитарно-эпидемических норм из-за каранатина.

ПЦУ

В онлайн на Пасху перейдет и Православная церковь Украины. Накануне Предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Епифаний встретился с Владимиром Зеленским и пообещал, что церковь призовет верующих к формату удаленной молитвы и службы. А сам Синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху. "Выбирая между полным закрытием храмов и запретом на проведение богослужений, как это сейчас во многих странах, и ограниченной карантинными предписаниями возможностью совершать богослужение - для блага полноты Поместной Церкви, заботясь как о телесном, так и о духовном здоровье верующих и всего общества, благоразумным является принять последнее", - заявила ПЦУ по результатам заседания Синода. Согласно решению синода, во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления), но не более 10 человек. При этом, священнослужители и певчие во время службы не обязаны использовать маски. На время Пасхальных праздников архиереи должны проповедовать через средства массовой информации, а освящение пасхальных корзин перед храмом запрещено. При этом в небольших населенных пунктах освящение пасхальных корзин возможно у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением дистанции. Пасхальное богослужение ПЦУ в будет транслироваться ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 телеканалами 1+1 и UA: Первый. Также трансляции будут доступны на странице ПЦУ и Епифания в Facebook и Youtube-канале ПЦУ. Кстати, стоит отметить, что посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу 6 июня.

Стоит сказать несколько слов и о том, как будет праздновать Пасху Владимирский собор, находящийся под ведением патриарха Филарета, который настаивает, что УПЦ КП не ликвидирована и является отдельной церковью. В Соборе Українським Новинам сообщили, что Пасхальная служба пройдет в храме и никто будет выгонять прихожан, если таких соберется более 10 человек. "Полиция заявила, что не будет заходить в храм и не будет никого выгонять. Мы тоже не будем никого выгонять", - сказали в УПЦ. Пасхальная служба в соборе начнется с 23:30 18 апреля, а также будет еще одна служба в 09:00 утра 19 апреля в сам праздник Пасхи. Освящение пасок пройдет на улице возле Владимирского собора и начнется с субботы 18 апреля. Целый день будет дежурный священник, к которому можно будет подойти по одному. Что касается онлайн-трансляции, то она будет осуществляться на собственных ресурсах УПЦ КП, поскольку никто из телеканалов не выразил в этом заинтересованность.

УГКЦ

Накануне празднования Пасхи глава УГКЦ Блаженнейший Святослав разослал всем епископам письмо с рекомендациями, как совершать церковные обряды в период карантина и пандемии коронавируса. Глава УГКЦ порекомендовал не делать никаких шествий ни в храмах, ни за его пределами. Службы в храмах пройдут, но без участия верующих. При этом в УГКЦ подчеркивают, что не могут запретить гражданам посещать церковь. Однако, основной посыл – молитва онлайн. "Но мы не можем запретить посещать храмы людям. Но просим молиться онлайн", - отметил Українським Новинам руководитель департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив. Вместе с этим, в связи с карантином, УГКЦ освободила верующих от обязанности исповедоваться и причаститься на Пасху, а также призывала не приносить пасхальные корзины на освящение. "Когда верующие просят священника святого причастия, он не имеет права отказать. Но я прошу вас: не настаивайте", - сказал в своем обращении к верующим глава УГКЦ Святослав. При этом, УГКЦ дала возможность совершить исповедь и причастие в течение месяца после окончания карантина. Праздничное богослужение УГКЦ начнется 19 апреля с 7:30 до 11:00 и будет транслироваться на ICTV и UA: Первый. Освятить пасхальные корзины можно будет в течение 18 апреля возле храма или же во время службы перед телевизором. В УГКЦ говорят, что в этом ничего странного и зазорного нет. "Онлайн освящение - это не странное дело, потому что Вы помните Благословение Папы (Римского). Это чрезвычайная ситуация", - говорит Игорь Яцив. Он отмечает, что во время онлайн-трансляции пасхального богослужения, нужно взять святую воду и самому освятить паску, при этом слушая священную службу. "Взять святую вод и окропить паску и она является благословенной не хуже, чем, когда святить в храме", - подчеркнули в УГКЦ. В регионах священнослужители смогут освятить пасхальные корзины возле домовладений. В целом, Церковь готова выполнять распоряжения правительства и санитарных служб относительно требований во время карантина.

"Пасхальная" полиция

Министерство внутренних дел уже определило формат проведения богослужений на Пасху. “В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя”, - говорит МВД. При этом, верующие смогут посетить службу, но с ограничениями. Верующим не возбраняется посещать храмы, но одновременно в нем не должно быть больше двух человек в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей. Полиция уверяет, что освятить пасхальные корзины можно будет посредством несколько возможностей. В городах, священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасок, таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом, как уверяют в МВД, удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Будет ли полиция нести службу на Пасху возле храмов, вопрос открытый. На момент публикации материала, Нацполиция так и не отреагировала на запрос издания. Однако, в конце марта в Офисе президента состоялось совещание при участии главы государства и глав всех церквей. На встрече обсуждалась возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с верующими и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, а и для здоровья окружающих.