підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 08:08 9
Публікації 2019-09-26T20:30:13+03:00
Українські Новини
Грошей МВФ поки не буде - місія їде без результату

Грошей МВФ поки не буде - місія їде без результату

Юрій Дощатов
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Україна так і не домовилася з МВФ про нову програму кредитування. Причин кілька: ситуація з Приватбанком, держбюджет і можлива зміна керівництва НБУ. Переговори місії МВФ в Києві, які проходили з 12 вересня, ускладнив прем'єр Олексій Гончарук своєю заявою виданню FT з приводу Приватбанку і його колишніх власників. У МВФ вона викликала тривогу, кажуть джерела агентства. Однак в затримці програми з МВФ немає нічого страшного. Резерви НБУ в $22 млрд не викликають побоювань і могли б бути ще більшими, якби НБУ активніше скуповував валюту з ринку. В цьому випадку, підтримка МВФ Україні можливо б і не знадобилася зовсім.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи залишить Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування. Про це Українським Новинам повідомили кілька джерел, знайомих з попередніми результатами роботи місії.

Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці. Це означає, що до кінця роботи місії 24 вересня мав бути підготовлений проект меморандуму про співпрацю, який би, за очікуванням української сторони, припускав висновок 3-річної програми EFF із виділення до $6 млрд. Паралельно Київ планував домовитися про кредитування приблизно на таку ж суму зі Світовим банком. Кредит СБ не мав бути безпосередньо прив'язаний до EFF, однак без фінансування МВФ кошти б не виділялися.

Повну версію публікації читайте російською мовою.

Більше новин про: МВФ экономический прогноз Алексей Гончарук

Архів
Новини
Майбутнє ринку нерухомості залежатиме від зовнішніх інвестицій, - Вавриш 20:32
Трамп запропонував Зеленському залишити Юрія Луценка головним прокурором України 20:11
За зняття недоторканності з депутатів Ради виступають 71% українців, з Президента-56%, - КМІС 19:30
Список держоб'єктів, які не підлягають приватизації, розглянуть у жовтні, - Зеленський 19:17
Ватажок "ДНР" Пушилін відхилив пропозицію Лукашенка ввести миротворців на Донбас 19:11
Портнов запитує Рябошапку, чому ГПУ досі не взяла під варту Пашинського 18:12
ФСБ Росії затримала українця при в'їзді в окупований Крим 17:56
Світоліна розгромно програла в 1/4 турніру WTA в Ухані 17:54
Трамп одержимий Україною: як американські ЗМІ реагують на скандальну телефонну розмову 17:38
"112-Україна" назвав рішення Нацради атакою на свободу слова 17:31
більше новин
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly 11:45
Екс-глава ЦВК Охендовський став почесним членом Асоціації організаторів виборів країн Європи 12:19
Тваринництво в Україні має серйозні перспективи розвитку, - "Укрлендфармінг" 13:39
Вітроенергетики просять Президента не знищувати зелену енергетику, - Конеченков 12:46
Ветерани та воїни АТО готові проводити акції протесту проти продажу землі іноземцям 15:44
Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Євробізнес 10:09
У ЗМІ розповіли про скандального кандидата на посаду вугільного топ-чиновника 11:42
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
Резиденція Стартапів. Новий досвід Нідерландів 14:16 Прес-реліз
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Зеленський пообіцяв Трампу розслідувати справу української фірми, де працював син Байдена 19:11
Військкомати націлилися на призовників: скільки киян отримають повістки до кінця року 10:54
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly 11:45
Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа зі стенограми 08:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok