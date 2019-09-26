Грошей МВФ поки не буде - місія їде без результату

Україна так і не домовилася з МВФ про нову програму кредитування. Причин кілька: ситуація з Приватбанком, держбюджет і можлива зміна керівництва НБУ. Переговори місії МВФ в Києві, які проходили з 12 вересня, ускладнив прем'єр Олексій Гончарук своєю заявою виданню FT з приводу Приватбанку і його колишніх власників. У МВФ вона викликала тривогу, кажуть джерела агентства. Однак в затримці програми з МВФ немає нічого страшного. Резерви НБУ в $22 млрд не викликають побоювань і могли б бути ще більшими, якби НБУ активніше скуповував валюту з ринку. В цьому випадку, підтримка МВФ Україні можливо б і не знадобилася зовсім.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи залишить Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування. Про це Українським Новинам повідомили кілька джерел, знайомих з попередніми результатами роботи місії.

Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці. Це означає, що до кінця роботи місії 24 вересня мав бути підготовлений проект меморандуму про співпрацю, який би, за очікуванням української сторони, припускав висновок 3-річної програми EFF із виділення до $6 млрд. Паралельно Київ планував домовитися про кредитування приблизно на таку ж суму зі Світовим банком. Кредит СБ не мав бути безпосередньо прив'язаний до EFF, однак без фінансування МВФ кошти б не виділялися.

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