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12 вересня 2019, четвер, 09:00 5
Публікації 2019-09-12T13:19:43+03:00
Українські Новини
Обмінний фонд не вичерпався: топ-10 заарештованих в Україні росіян, що не потрапили в список

Обмінний фонд не вичерпався: топ-10 заарештованих в Україні росіян, що не потрапили в список

Олег Черниш
Обмін полоненими. Фото: nv.ua
Обмін полоненими. Фото: nv.ua

7 вересня відбулась, без сумніву, історична подія - пройшов великий обмін полоненими між Україною і Росією.

Публічно було оголошено, що обмін пройшов за формулою "35 на 35". І якщо українська сторона відразу ж офіційно оприлюднила список 35 звільнених українців, то про імена переданих в РФ громадян ЗМІ довелося дізнаватися зі своїх джерел.

Надалі виявилося, що оприлюднений журналістами список переданих в РФ росіян і сепаратистів може відрізнятися від реального стану справ.

Так, за словами адвоката Валентина Рибіна, в останній момент зі списку викреслили громадянина РФ Руслана Гаджієва, засудженого в Україні до 15 років вязниці.

Також пізніше стало відомо, що вказаний в списку дезертир з Криму колишній український військовий Тарас Сінічак залишився в Україні (про це сказав його адвокат Ярослав Зейкан виданню "Грати").

У той же час, колишній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook оприлюднив ряд прізвищ осіб, переданих в РФ, але яких немає в оголошених в ЗМІ списках.

Так, мова йде про росіянина Дениса Сидорова, який в лютому 2017 року був засуджений до 11 років в'язниці за участь в бойових діях на стороні ДНР, і про українця Олега Хоменка - колишнього українського військового, який після анексії Криму перейшов на службу в Збройні сили РФ. Він був затриманий українськими правоохоронцями і заарештований в січні 2017 року, а перед обміном звільнений під особисте забов"язання.

Таким чином, швидше за все, саме Сидоров та Хоменко в останній момент замінили в списку на обмін Гаджиєва та Сінічака.

Після обміну громадськість в Україні спантеличилася питанням: чи залишилися у нас в ув'язненні ще заарештовані росіяни для подальших обмінів на українців, які все ще перебувають в російських в'язницях?

Повний текст публікації доступний російською мовою на сайті: ukranews.com

 

 

 

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