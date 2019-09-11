Порушуючи свої ж правила Офіс Президента відмовив "Українським Новинам" в участі в роботі Ради свободи слова

Українські Новини

Офіс Президента відмовив інформаційному агентству Українські Новини в участі в роботі в Раді свободи слова.



Про це Українським Новинам повідомив співробітник інформдепартаменту ОПУ Максим Кречетов.

Він зазначив, що прийняти заявки всіх бажаючих у Офісу не було фізичної можливості і було вирішено відібрати окремих представників медіа за напрямками - телеканали, інтернет-портали, інформагентства.

Раніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко публічно обіцяв, що в Раду увійдуть по представнику від кожної редакції центральних ЗМІ. Щоб захищати свободу слова і боротися з проявами цензури.

Ця новина з обіцянкою чиновника Тимошенко досі доступна на сайті Президента.

Трохи пізніше, в фейсбуці прес-секретар президента змінила озвучені Кирилом Тимошенком правила: тепер потрібен не просто представник редакції, а ще й "не керівник" через нібито конфлікт інтересів.

У чому полягає цей уявний конфлікт інтересів, коли керівник ЗМІ буде в Раді з питань свободи слова відстоювати цю ж свободу ні Юлія Мендель, ні Максим Кречетов відповісти не змогли.

Редакція Українских Новин двічі виконала всі швидкоплинні умови Офісу президента. Але це не допомогло стати учасниками Ради.

У фіналі, Офіс Президента повідомив редакції, що правила змінилися в третій раз і тепер будуть враховуватися рейтинги.

У розмові з Українськими Новинами Кречетов сказав, що Офіс керувався при виборі учасників Ради "рейтингами медіа".

"Коли Офіс прем'єр-міністра Великобританії відбирає учасників пулу на прес-конференцію, то вибираються просто найбільші 40 ЗМІ на підставі їх рейтингу. Ми теж виходили з цих міркувань", - сказав Кречетов.

У відповідь на питання, чи не перетвориться створювана Рада з питань свободи слова в закритий "міжсобойчик" з відібраними владою медіа, Кречетов запевнив, що ні і запропонував агентству передавати свої пропозиції і зауваження з питань свободи слова допущеним до Ради колегам з "Інтерфаксу" і державного "Укрінформу".

При цьому він не зміг пояснити, який саме рейтинг брався до уваги при виборі учасників Ради серед інформагентств, чиїм основним видом діяльності є виробництво новин в закритій стрічці для передплатників.

Загальновизнаних рейтингів українських інформагентств не існує. Зараз на ринку платної підписки новин залишилися лише два агентства - "Інтерфакс-Україна" і Українські новини. Решта агентства, при всій повазі, не мають значної кількості передплатників, або підписка не складає значну частину їх доходу.

За рейтингами відвідуваності відкритого сайту, Українські Новини випереджають наших шановних колег з "Інтерфакс-Україна" (дані similarweb - британської платформи для аналізу користувачів веб-сайтів).

Таким чином, відмовивши Українським новинам в участі в роботі Ради з питань свободи слова, Офіс президента грубо порушив свої ж правила.

"Схоже, що Зеленський хоче замість Ради з питань свободи слова створити "гурток медіаобслуги "- тільки для лояльних до нього журналістів. І для цього з Ради виключають незалежні редакції. При цьому включають підконтрольне владі урядове агентство. Там є багато шанованих журналістів, але чи зможуть вони ставити перед президентом (по суті - начальником свого начальника) питання безкарності злочинів проти журналістів, безпеки, атак на представників ЗМІ або спроб обмежити свободу медіа новою владою?

Вважаю, що це продовження політики журналістофобіі президента. Він не дав жодної прес-конференції за 2 найважливіші виборчі кампанії. Замість звіту за 100 днів при владі він вважав за краще знятися в рекламному ролику "95 кварталу" в парі зі своїм партнером по серіалу актором Бакланом, який зіграв роль журналіста. Зеленський не дав жодного інтерв'ю журналістам на посаді президента.

І тепер замість того, щоб в широкому колі журналістів чесно обговорити проблеми свободи слова Зеленський вважає за краще створювати видимість вирішення цих проблем. Так само чинив до нього Порошенко ", - зазначив директор Українських Новин Денис Іванеско.

"При адміністрації Петра Порошенка вже існувала Рада з питань свободи слова. Він працював в закритому від ЗМІ режимі - за зачиненими дверима. І не зміг допомогти ні одному журналісту вирішити жодної проблеми. Шкода, що Зеленський повторює невдалий досвід свого попередника. Свобода слова в закритому режимі - це само по собі нонсенс ", - говорить головний редактор Українських Новин Дмитро Кузьмін.

Перше засідання Ради відбудеться в 16 вересня в річницю зникнення засновника Української правди Георгія Гонгадзе.

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