Встановлено ім'я бойовика ДНР, що викрав трейлер для перевезення "Бука": він місяць тому вийшов з в'язниці

17 липня в Києві пройшов брифінг, присвячений 5-й річниці катастрофи рейса МН17 літака Malaysia Airlines, збитого в Донецькій області в 2014 році.\r\nВ ході брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Віталій Маяков продемонстрував відеозапис переміщення по окупованому Донецьку трейлера із завантаженним на нього зенітно-ракетним комплексом "Бук", з якого і був збитий пасажирський лайнер.\r\nПредставник СБУ побіжно згадав, що людина, яка викрала трейлер, затримана і вже засуджена.\r\nНі імені, ні будь-яких інших даних цього бойовика ДНР представник спецслужби більше не повідомив.\r\n"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про нього знаємо, затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні ", - повідомив Маяков.\r\nНовина справила ефект бомби, що розірвалася, і це при тому, що збентежені несподіваною заявою представники ЗМІ спочатку помилково розтрубили, що затриманий був саме "водій трейлера".\r\nСБУ довелося спеціально уточнювати журналістам, що затриманий не водій трейлера, а особа "причетна до його викрадення" для перевезення ЗРК "Бук".\r\nІм'я цієї людини спецслужба відмовилася називати.\r\nПроте, очевидно, що дана особа володіє великим масивом інформації про транспортування "Бука" на Донбас, маршрути його пересування і є цінним свідком для голландського суду у справі МН17.\r\nУкраїнським Новинам вдалося встановити особу цього бойовика ДНР.\r\nБільш того, виявилося, що він вже відбув своє покарання в українській в'язниці і може перебувати на свободі.\r\nОтже, згідно з відповіддю СБУ на запит Українських Новин, вказана особа була затримана правоохоронцями в грудні 2015 року.\r\n \r\nВідповідь СБУ на запит Українських Новин.\r\nБойовик ДНР був визнаний винним за ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) Кримінального кодексу і засуджений до 5 років позбавлення волі.\r\nВирок вступив в силу в квітні 2018 року.\r\n\r\nКупріян в окопі на Донбасі. Фото: gazeta.ru\r\nДжерело в правоохоронних органах повідомило, що мова йде про 72-річного "колишнього начальника служби тилу" ДНР Дмитра Купріяна на прізвисько "Батя".\r\nЦей найближчий соратник колишнього "міністра оборони" ДНР Ігоря Гіркіна є уродженцем Краснодарского краю Росії, громадянином України.\r\nСвідоцтво про тимчасове проживання в РФ у нього, до речі, теж є.\r\nКупріян - полковник у відставці, ветеран Афганської війни.\r\nЗ початком війни на Донбасі в червні 2014 року вступив до лав "Слов'янської бригади" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), де став завідувати службою тилу.\r\nТакож він керував будівництвом фортифікаційних споруд в окупованих бойовиками населених пунктах.\r\nПісля того, як сили АТО звільнили Слов'янськ і Краматорськ восени 2014 року Купріян вирішив звільнитися зі служби в ДНР і переїхав з дружиною до Бєлгородської області Росії.\r\nТам, за його словами, подружжя мало серйозні матеріальні труднощі, жило на українську пенсію дружини в покинутому будинку в селі і не мало засобів на харчування.\r\nЧерез це Купріян вирішив в грудні 2015 року з'їздити в Україну, щоб отримати свою пенсію.\r\nПри перетині держкордону в Харківській області він і був затриманий українськими спецслужбами.\r\n"Батя" був перевезений до Києва, заарештований судом і поміщений в СІЗО.\r\nПеріодично в ЗМІ з'являлася інформація, що Купріяна бойовики хочуть включити до списку на обмін полоненими, але в підсумку "екс-начальник служби тилу" так і не був обміняний.\r\nКиївський суд почав розглядати справу проти бойовика в грудні 2016 року.\r\nУ грудні 2017 року Купріянов був винесений вирок.\r\nЗ огляду на те, що "Батя" розкаявся і дав викривальні покази проти своїх колишніх товаришів по службі з ДНР, суд вирішив як виняток призначити йому покарання нижче мінімально передбаченого Кримінальним кодексом.\r\nУ підсумку, підсудний отримав 5 років в'язниці замість 8, плюс до нього було застосовано "закон Савченко" і термін ув'язнення ще зменшився.\r\nУ квітні 2018 року Апеляційний суд відхилив його скарги, і вирок набув чинності, а Купріян поїхав відбувати покарання в Житомирську колонію №8.\r\nПри розгляді справи суд встановив, що "Батя", будучи "начальником тилу", виконував вказівки Гіркіна по матеріально-технічному, продовольчому та військовому забезпеченню бойовиків ДНР.\r\nКрім того, він забезпечував їх паливно-мастильними матеріалами, легковим і вантажних автотранспортом, боєприпасами, продуктами харчування та цигарками.\r\nЗокрема, 14 июля 2014 роки за 3 дні до збиття рейсу МН17 Купріян організував вилучення необхідного бойовикам автотранспорту у приватного підприємця в Донецьку, а 19 липня 2014 організував автобуси для перевезення на територію України російських військовослужбовців з Ростова-на-Дону.\r\n\r\nДмитро Купріян. Фото: livejournal.com\r\nАгентству також вдалося встановити, що на даний момент фігурант справи МН17 може пеоебувати на свободі.\r\nТермін тюремного ув'язнення "Баті" закінчився 20 червня поточного року.\r\nНа прохання тюремників суд встановив за звільненим з колонії екс-бойовиком ДНР адміністративний нагляд строком на 1 рік.\r\nЦе зроблено у зв'язку з тим, що за час "відсидки" Купріян 1 раз був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, не мав заохочень і відмовився від залучення до трудової діяльності.\r\nДо того ж виявилося, що засуджений вину у скоєному злочині не визнає і вирок суду вважає несправедливим.\r\nЗ огляду на це, суд прийшов до висновку, що "Батя" залишається небезпечним для суспільства і тому потребує нагляду і контролю з боку органів внутрішніх справ після звільнення з місць позбавлення волі.\r\nСуд заборонив Купріяну виходити з будинку за місцем проживання з 22:00 до 6:00 ранку наступної доби, заборонив виїзд в особистих справах за межі міста (району) місця проживання без дозволу органів поліції.\r\nКрім того, він зобов'язаний з'являтися в органи поліції для реєстрації 4 рази на місяць.\r\nБільш того, "Баті" заборонено відвідування ресторанів, кафе, барів, магазинів з метою придбання спиртних напоїв.\r\n \r\n