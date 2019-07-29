Встановлено ім'я бойовика ДНР, що викрав трейлер для перевезення "Бука": він місяць тому вийшов з в'язниці

17 липня в Києві пройшов брифінг, присвячений 5-й річниці катастрофи рейса МН17 літака Malaysia Airlines, збитого в Донецькій області в 2014 році.

В ході брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Віталій Маяков продемонстрував відеозапис переміщення по окупованому Донецьку трейлера із завантаженним на нього зенітно-ракетним комплексом "Бук", з якого і був збитий пасажирський лайнер.

Представник СБУ побіжно згадав, що людина, яка викрала трейлер, затримана і вже засуджена.

Ні імені, ні будь-яких інших даних цього бойовика ДНР представник спецслужби більше не повідомив.

"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу, яка нічого не підозрювала, що ми про нього знаємо, затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні ", - повідомив Маяков.

Новина справила ефект бомби, що розірвалася, і це при тому, що збентежені несподіваною заявою представники ЗМІ спочатку помилково розтрубили, що затриманий був саме "водій трейлера".

СБУ довелося спеціально уточнювати журналістам, що затриманий не водій трейлера, а особа "причетна до його викрадення" для перевезення ЗРК "Бук".

Ім'я цієї людини спецслужба відмовилася називати.

Проте, очевидно, що дана особа володіє великим масивом інформації про транспортування "Бука" на Донбас, маршрути його пересування і є цінним свідком для голландського суду у справі МН17.

Українським Новинам вдалося встановити особу цього бойовика ДНР.

Більш того, виявилося, що він вже відбув своє покарання в українській в'язниці і може перебувати на свободі.

Отже, згідно з відповіддю СБУ на запит Українських Новин, вказана особа була затримана правоохоронцями в грудні 2015 року.

Відповідь СБУ на запит Українських Новин.

Бойовик ДНР був визнаний винним за ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) Кримінального кодексу і засуджений до 5 років позбавлення волі.

Вирок вступив в силу в квітні 2018 року.

Купріян в окопі на Донбасі. Фото: gazeta.ru

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що мова йде про 72-річного "колишнього начальника служби тилу" ДНР Дмитра Купріяна на прізвисько "Батя".

Цей найближчий соратник колишнього "міністра оборони" ДНР Ігоря Гіркіна є уродженцем Краснодарского краю Росії, громадянином України.

Свідоцтво про тимчасове проживання в РФ у нього, до речі, теж є.

Купріян - полковник у відставці, ветеран Афганської війни.

З початком війни на Донбасі в червні 2014 року вступив до лав "Слов'янської бригади" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), де став завідувати службою тилу.

Також він керував будівництвом фортифікаційних споруд в окупованих бойовиками населених пунктах.

Після того, як сили АТО звільнили Слов'янськ і Краматорськ восени 2014 року Купріян вирішив звільнитися зі служби в ДНР і переїхав з дружиною до Бєлгородської області Росії.

Там, за його словами, подружжя мало серйозні матеріальні труднощі, жило на українську пенсію дружини в покинутому будинку в селі і не мало засобів на харчування.

Через це Купріян вирішив в грудні 2015 року з'їздити в Україну, щоб отримати свою пенсію.

При перетині держкордону в Харківській області він і був затриманий українськими спецслужбами.

"Батя" був перевезений до Києва, заарештований судом і поміщений в СІЗО.

Періодично в ЗМІ з'являлася інформація, що Купріяна бойовики хочуть включити до списку на обмін полоненими, але в підсумку "екс-начальник служби тилу" так і не був обміняний.

Київський суд почав розглядати справу проти бойовика в грудні 2016 року.

У грудні 2017 року Купріянов був винесений вирок.

З огляду на те, що "Батя" розкаявся і дав викривальні покази проти своїх колишніх товаришів по службі з ДНР, суд вирішив як виняток призначити йому покарання нижче мінімально передбаченого Кримінальним кодексом.

У підсумку, підсудний отримав 5 років в'язниці замість 8, плюс до нього було застосовано "закон Савченко" і термін ув'язнення ще зменшився.

У квітні 2018 року Апеляційний суд відхилив його скарги, і вирок набув чинності, а Купріян поїхав відбувати покарання в Житомирську колонію №8.

При розгляді справи суд встановив, що "Батя", будучи "начальником тилу", виконував вказівки Гіркіна по матеріально-технічному, продовольчому та військовому забезпеченню бойовиків ДНР.

Крім того, він забезпечував їх паливно-мастильними матеріалами, легковим і вантажних автотранспортом, боєприпасами, продуктами харчування та цигарками.

Зокрема, 14 июля 2014 роки за 3 дні до збиття рейсу МН17 Купріян організував вилучення необхідного бойовикам автотранспорту у приватного підприємця в Донецьку, а 19 липня 2014 організував автобуси для перевезення на територію України російських військовослужбовців з Ростова-на-Дону.

Дмитро Купріян. Фото: livejournal.com

Агентству також вдалося встановити, що на даний момент фігурант справи МН17 може пеоебувати на свободі.

Термін тюремного ув'язнення "Баті" закінчився 20 червня поточного року.

На прохання тюремників суд встановив за звільненим з колонії екс-бойовиком ДНР адміністративний нагляд строком на 1 рік.

Це зроблено у зв'язку з тим, що за час "відсидки" Купріян 1 раз був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, не мав заохочень і відмовився від залучення до трудової діяльності.

До того ж виявилося, що засуджений вину у скоєному злочині не визнає і вирок суду вважає несправедливим.

З огляду на це, суд прийшов до висновку, що "Батя" залишається небезпечним для суспільства і тому потребує нагляду і контролю з боку органів внутрішніх справ після звільнення з місць позбавлення волі.

Суд заборонив Купріяну виходити з будинку за місцем проживання з 22:00 до 6:00 ранку наступної доби, заборонив виїзд в особистих справах за межі міста (району) місця проживання без дозволу органів поліції.

Крім того, він зобов'язаний з'являтися в органи поліції для реєстрації 4 рази на місяць.

Більш того, "Баті" заборонено відвідування ресторанів, кафе, барів, магазинів з метою придбання спиртних напоїв.