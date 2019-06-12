В Європі розкритикували рішення Кабміну про ПСО з постачання електроенергії та запропонували альтернативу

Директор Європейського енергетичного співтовариства Янез Копач 11 червня направив лист прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману з абсолютно критичною оцінкою рішення уряду про введення спецобязательств на ринку електроенергії. Відповідно до документа, копія якого є в розпорядженні Українських Новин, випливає, що в ЄЕС вважають прийняте 5 червня урядове рішення таким, що не відповідає європейським нормам і дискримінує держкомпанії. Крім того, наголошується, що процес прийняття документа був дуже заплутаним і непрозорим. ЄЕС запропонувало свій варіант процедури встановлення ціни на електроенергію, копія якого також є у розпорядженні агентства.\r\nПовну версію публікації читайте російською мовою.