В Європі розкритикували рішення Кабміну про ПСО з постачання електроенергії та запропонували альтернативу

Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34

В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16

Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32

Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11

Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ 11:49

Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ таке ж, як при попередньому президенті, - Кива 08:25

Корупція – це коли Ахметов заробляє 1 мільярд в місяць, а 60% населення – за межею бідності, – Олександра Дрік 10:56

Міжнародний інвестор заявив про спробу рейдерського захоплення активів компанії 18:11

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