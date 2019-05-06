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06 травня 2019, понеділок, 17:35 9
Публікації 2019-05-06T19:15:14+03:00
Українські Новини
Уряд визнав помилку - постанову про ціну на газ вирішили змінити

Уряд визнав помилку - постанову про ціну на газ вирішили змінити

Ціна на газ. Фото: mrpl.city
Ціна на газ. Фото: mrpl.city

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підготувало проект змін до постанови №293, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" з травня має знизити ціну газу для населення на 300 грн за тисячу кубометрів. У документі на прохання НАК пропонується зробити посилання на іншу постанову, яка також визначає ціну газу і постачання його за спецзобов'язаннями (СПЗ). Зміна постанови дійсно дозволить знизити ціну газу в травні, проте в червні вона знову зросте майже на 400 грн.

В уряді України визнали, що дві діючі постанови (№867 і №293), які встановлюють для НАК "Нафтогаз України" умови визначення ціни газу для поставок населенню суперечать один одному, і вирішили внести зміни в документ під номером 293. Це випливає з супровідних документів до проекту постанови про зміну постанови №293.

"Таким чином, на сьогодні одночасно діють два нормативно-правові акти однакової юридичної сили, взаємовиключні положення яких має виконувати компанія", - йдеться в аналізі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, підписаному міністром Ігорем Насаликом.

Повний текст публікації читайте російською мовою.

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