Поділитись:













Скопійовано



81-річний оскароносний режисер Мартін Скорсезе продовжує активно працювати та планує зняти ще щонайменше два фільми: один буде драмою про Ісуса Христа, а другий - біографічною картиною про Френка Сінатру. Про це повідомляє видання Variety.

Перша картина, за інформацією видання, буде заснована на книзі "Життя Ісуса" 1973 року за авторством Сюсаку Ендо. Її Скорсезе збирається профінансувати сам - як і фільм "Мовчання" 2016 року (також заснований на романі Ендо). Згідно з джерелами, режисер хоче покликати в проєкт Ендрю Гарфілда, зірку "Мовчання", - однак гратиме він головну роль чи виступить як один з учнів Ісуса, неясно. Очікується, що виробництво розпочнеться вже цього року. Про те, що Скорсезе планує робити фільм про Христа раніше повідомляли інші ЗМІ.

А от виробництво другої стрічки може зіткнутися з певними проблемами. Річ у тім, що дочка Френка Тіна Сінатра досі не дала схвалення на картину - а саме вона розпоряджається всією спадщиною батька. Проте Скорсезе вже запросив до роботи над картиною Леонардо Ді Капріо ("Початок") - саме він має виконати роль культового співака. Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться вгору") зіграє його другу дружину, актрису Аву Гарднер. За права на фільм борються кілька компаній - серед них Apple та Sony.

Офіційно ні сам режисер, ні його представники цю інформацію ще не коментували.

Як повідомлялося раніше, Скорсезе під час свого виступу на премії National Board of Review висловився щодо Леонардо ДіКапріо, який зіграв головну роль у його останньому на сьогодні фільмі "Вбивці квіткового місяця" (Killers of the Flower Moon). Скорсезе відзначив видатний талант актора і назвав його "одним із воістину найбільших акторів в історії кіно", подякувавши за роки спільної роботи.