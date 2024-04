Про це Маск заявив в одній із своїх публікацій у соцмережі.

За його словами, плата потрібна для того, щоб відсіяти потенційних ботів: старі способи визначення вже не працюють так надійно, як раніше, через розвиток штучного інтелекту.

На питання користувача Х, Ілон Маск уточнив, що нові "твітерські" все одно матимуть можливість писати до соцмережі безкоштовно, але через три місяці після реєстрації.

Наразі невідомо, коли в X зʼявиться нова вимога оплати за першу публікації та який розмір буде в цієї комісії.

Elon expands on the need for the fee for new users. https://t.co/DcjCmQ2zwX pic.twitter.com/gxWVCmOSUt

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months.