Офіційний акаунт Star Wars у X (Twitter) оголосив дату проведення наступної колаборації з Fortnite - вона стартує 3 травня 2024 року. Деталі колаборації залишаються в таємниці, проте слід очікувати контент не тільки для Fortnite, а й для режиму LEGO Fortnite.

"У нас хороші передчуття з цього приводу... Зоряні війни повертаються до Fortnite", - йдеться в дописі.

Водночас двоє відомих датамайнерів та інсайдерів щодо Fortnite - Hypex та iFireMonkey - опублікували короткий перелік можливого майбутнього контенту. Якщо інформація виявиться правдивою, то гравці отримають енергетичний арбалет "Wookie Bowcaster", скін бунтівниці Леї Органи та скін Чубакки. Також очікується повернення механік Сили та світлових мечів.

З 12 квітня у Fortnite стартували інші колаборації - цього разу з мультсеріалами "Аватар: Легенда про Аанга" (Avatar: The Last Airbender / Avatar: The Legend of Aang) та "Непереможний"/"Невразливий" (Invincible).

Як повідомлялося раніше, у всесвітньовідомому онлайн-шутері Fortnite від Epic Games з'явилася окрема мапа, яка детально відтворює столичний Майдан Незалежності. Це благодійний проєкт, спрямований на збір коштів для відновлення України.